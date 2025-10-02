A- A+

Condomínios Fesíndico reúne especialistas e traz novidades para o setor condominial em Recife Maior feira de condomínios do Brasil chega à 15ª edição com palestras, workshops e mais de 100 expositores

O Recife recebe, nos dias 10 e 11 de outubro, a 15ª edição da Fesíndico - Feira de Condomínios do Nordeste, considerada a maior do segmento no Brasil. O evento acontece no Recife Expo Center, na área central da cidade, com programação diária das 10h às 21h.

A entrada é gratuita, e o evento busca reunir síndicos, administradores, advogados, contadores e mais.

Programação reúne palestras e debates

A edição de 2025 marca os 20 anos da feira, que traz uma programação ampliada com palestras e workshops sobre temas centrais para o setor.

Entre os destaques, está a participação de Inaldo Dantas, advogado e organizador da Fesíndico, que abordará a “Reforma do Código Civil” e os impactos esperados para os condomínios.

Outro nome confirmado é o de Márcio Rachkorsky, advogado especialista em condomínios e comentarista da TV Globo, que retorna ao evento após duas décadas para falar sobre “50 anos em 5, a recente evolução do mercado condominial pós-pandemia”.

Também participam o advogado Kadu Quadratti, com palestra sobre responsabilidade civil de síndicos; Willian Santos, conhecido como “o Síndico Revoltado”, que trará uma visão descontraída sobre o dia a dia da gestão; além de profissionais como Paulo Cesar, Juliana Moreira, Roberto Fagundes e Noberto Lopes, que discutirão desde liderança emocional até desafios da mobilidade elétrica nos prédios.

Feira amplia espaço para networking

Com mais de 100 estandes, a Fesíndico reunirá expositores de serviços, tecnologias e produtos voltados à gestão condominial. O público poderá acompanhar workshops práticos sobre manutenção, sustentabilidade, segurança e outros temas.

De acordo com Inaldo Dantas, a feira se consolidou como um espaço de troca e atualização profissional.

“A Fesíndico é um ambiente democrático onde síndicos e gestores têm acesso a informações atualizadas e soluções que contribuem para a evolução do setor”, destacou o organizador.

Serviço

Evento: Fesíndico, 15ª edição

Datas: 10 e 11 de outubro de 2025

Horário: das 10h às 21h

Local: Recife Expo Center, Cais Santa Rita, 156, bairro de São José, Recife/PE

Entrada: gratuita

