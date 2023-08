Festa de noivado de Jeff Bezos e Lauren Sánchez reúne bilionários em iate de R$ 2,4 bilhões; conheça

A- A+

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a jornalista vencedora do Emmy, Lauren Sánchez, festejaram o noivado a bordo do iate Koru, de US$ 500 milhões (R$ 2,4 bilhões), nas águas da Costa Amalfitana, na Itália. A revista "People" e o portal "Page Six" confirmaram que o evento reuniu, na última quarta-feira, amigos bilionários do casal, pouco mais de dois meses de anunciarem a intenção de subir ao altar.

Em maio, Bezos pediu Sánchez em casamento a bordo do superiate Koru e deu a ela um anel de noivado de R$ 12 milhões. Agora, entre os convidados da festa, os dois receberam o fundador da Microsoft Bill Gates, que foi fotografado no superiate vestindo um paletó cinza e uma camisa de mesma cor, ao lado da namorada, Paula Hurd.

A ex-mulher do magnata da mídia britânica Rupert Murdoch, a empresária americana Wendi Murdoch, também participou da celebração, assim como a produtora de cinema e televisão Fabiola Beracasa Beckman.

Uma mulher que não era a noiva foi vista com roupas brancas, no que a revista "People" destacou ter sido uma "gafe" durante o evento.

Nas últimas semanas, Jeff Bezos e Lauren Sánchez estamparam reportagens da mídia internacional em meio às férias de verão europeu a bordo do iate. Na semana passada, por exemplo, o casal foi fotografado se beijando a bordo, durante uma viagem a Capri.



Chamado de Y721, o superiate de Bezos é o maior do mundo à vela, segundo a Boat International. A embarcação tem 127 metros de comprimento e três mastros. Ele custa cerca do equivalente a R$ 134 milhões por ano para ser mantido. O veleiro de luxo pode acomodar 18 pessoas, e requer uma tripulação de 40 marinheiros.

Bezos e Sánchez confirmaram o relacionamento em janeiro de 2019, pouco depois de o bilionário anunciar o fim do casamento de 25 anos com MacKenzie Scott. Na mesma época, Sánchez se separou do então marido, Patrick Whitesell, com quem estava havia 13 anos.

Após o noivado, uma fonte disse à revista "People" que o casal está apaixonado e feliz.

— Ela encontrou o homem com quem quer passar o resto da vida e eles sentiram que era a hora certa — disse a fonte.

