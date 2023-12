Festas de fim do ano sem bebida? Empresas estão trocando o champanhe por guacamole e jogos

A- A+

Muitas empresas estão se afastando do champanhe, das lantejoulas e da troca de presentes do "amigo secreto" das festas de Natal do escritório, cristalizadas na consciência pública por meio de programas de TV como "The Office". Em vez disso, os líderes empresariais estão optando por celebrações de fim de ano totalmente livres de conotações sazonais.

Esse impulso é parte do que levou a empresa de tecnologia educacional Outschool a explorar opções além da rotina típica de jantar e bebidas em um bar decorado. A equipe da startup optou por fazer algo completamente diferente este ano: uma aula de pickleball.

O esporte foi criado em 1965 nos EUA e se joga com uma raquete. O objetivo é acertar uma bola de plástico oco por cima de uma rede até que um dos lados não consiga devolvê-la.

A Outschool não está sozinha. Muitas empresas estão procurando novas maneiras de reunir as equipes para as festas de fim de ano, o que levou a um aumento na demanda por espaços ao ar livre, de acordo com Derek Callow, diretor executivo de uma startup que aluga quadras de pickleball e piscinas particulares chamada Swimply.

A festa de fim de ano do escritório foi declarada coisa do passado várias vezes, inclusive após a Grande Recessão, o #MeToo e a Covid-19. E então, de forma igualmente confiável, as pessoas saudaram seu retorno. Para muitas empresas, no entanto, a comemoração nunca desapareceu de fato - ela apenas parece muito diferente agora.

Essa mudança decorre de um esforço para ser mais inclusivo e criar o tipo de camaradagem que é difícil de construir em uma chamada pelo Zoom.

Angela Robinson, coordenadora de marketing da empresa de eventos corporativos Teambuilding.com, que trabalha com grandes nomes, desde a NASA até a Universidade de Harvard, disse que tem visto um aumento no número de empresas que reservam mistérios de assassinatos virtuais ou "The Great Guac Off" - uma competição de fabricação de guacamole em equipe - em vez de eventos com temas específicos de feriados.

Parte dessa tendência, segundo Robinson, tem a ver com o fato de não se concentrar em um feriado em detrimento de outros. A mudança também dá às empresas a oportunidade de deixar de fazer da bebida a atividade principal.

"Há muitos motivos pelos quais os organizadores gostariam que o álcool não estivesse no centro dessas reuniões - em primeiro lugar, por motivos de segurança e para evitar possíveis comportamentos não profissionais", disse Robinson. "Isso também está relacionado à inclusão - os funcionários podem não beber por motivos religiosos, sobriedade ou porque simplesmente não gostam."

Melanie Zelnick, CEO da empresa de planejamento de eventos corporativos Glow Events, cujos clientes incluem uma série de potências tecnológicas e financeiras, desde a Netflix até a Andreessen Horowitz, disse que os dias de festas de Natal totalmente enfeitadas de vermelho e verde já se foram há muito tempo para seus clientes da Bay Area. Mas foi somente nos últimos anos que qualquer vestígio remanescente foi eliminado.

Antes da pandemia, alguns arranjos de flores provavelmente não seriam um problema, disse Zelnick. Agora, porém, "os clientes dizem: 'Ei, nem mesmo uma árvore de Natal", disse ela. "Com todos tão atentos, o mais próximo que se pode chegar de um feriado é um tema de inverno com cristais e gelo, em que apenas nos inclinamos para o clima dessa época do ano."

Embora os eventos da Glow sejam mais parecidos com festas tradicionais - com comida, bebidas e música - do que com aulas de pickleball ou um concurso de guacamole, as experiências imersivas que eles criam, muitas das quais incentivam os convidados a se fantasiarem, estão muito longe do open bar básico.

Uma empresa está organizando uma festa da era de ouro dos anos 1920, com carrinhos de bar de gim, martíni e muita art déco. Para uma que seguiu o caminho do inverno, a Glow está trazendo um bar de gelo e construindo uma instalação artística gigante com blocos brilhantes que parecem cubos de gelo. E, embora ambas as festas sirvam bebidas alcoólicas, o consumo de álcool será minimizado. Zelnick não quis citar o nome das empresas.

Outra empresa está transformando seu espaço de escritório no espaço sideral. Cada andar terá seu próprio tema, com coquetéis especiais e entretenimento: desde a aterrissagem na lua no primeiro andar, com tons em preto e branco e uma lua inflável gigante; até um nível com tema alienígena verde e preto; até a Área 51, uma produção no deserto com cor de ferrugem.

Em vez de uma festa tradicional, a Edgewell Personal Care, proprietária dos aparelhos de barbear Schick e do protetor solar Banana Boat, organizou uma oficina de fabricação de velas para alguns de seus funcionários na França. A empresa também ofereceu recentemente ingressos com desconto para um jogo de hóquei do Bridgeport Islanders para os funcionários de Connecticut como forma de comemorar a temporada de festas.

Embora esses passeios não substituam necessariamente todos os eventos tradicionais de férias, as equipes de cultura da Edgewell nos escritórios em todo o mundo são incentivadas a dar um toque local às comemorações, disse uma porta-voz da empresa.

Por trás de muitas das comemorações fora do comum está o desejo de torná-las memoráveis, disse Robinson, da Teambuilding.com. Acima de tudo, é uma chance de recompensar a equipe, disse ela: "As festas não apenas honram os feriados, mas são uma chance de celebrar as conquistas da empresa e agradecer aos funcionários por seu trabalho árduo."

