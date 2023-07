Festas de São João impulsionam economia de Caruaru e Campina Grande, revela pesquisa

A- A+

A Visa Consulting & Analytics (VCA), uma divisão de consultoria da Visa, divulgou hoje (10) uma análise com os números de transações realizadas com credenciais Visa durante o último mês de junho. O levantamento foi realizado nas cidades que sediam as duas maiores festas de São João do país: Campina Grande e Caruaru. Os resultados mostram como o período junino impulsiona setores abastecidos pelo turismo em relação aos meses anteriores.

Ao comparar a média de transações realizadas com credenciais Visa em junho de 2023 com o trimestre anterior (março, abril e maio), observou-se um crescimento de 7% em Caruaru e 11% em Campina Grande. Nesse mesmo período, os setores da economia com maior crescimento no número de pagamentos foram entretenimento, restaurantes e hotelaria (acima de 30%) em Campina Grande; e roupas (mais de 50%) e restaurantes e presentes (acima de 20%) em Caruaru.

Os dados levantados pela consultoria VCA também mostraram um aumento no uso de pagamentos por aproximação ao comparar junho deste ano com os meses anteriores: cerca de 10% em Campina Grande e 6% em Caruaru. Isso demonstra que os consumidores estão cada vez mais confiantes na segurança e praticidade dessa tecnologia.

Já em relação aos turistas, a consultoria observou que as credenciais de pagamento Visa emitidas nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro foram as que mais realizaram pagamentos em Campina Grande. Em Caruaru, os principais visitantes que usaram os cartões Visa vieram de Alagoas, São Paulo, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte, respectivamente.

