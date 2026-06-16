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Economia Turismo religioso impulsiona economia e movimenta R$ 1,2 bilhão em Pernambuco Levantamento aponta impacto econômico das celebrações de fé no comércio, turismo e serviços

As principais festas religiosas e manifestações de fé realizadas em Pernambuco movimentaram mais de R$ 1,2 bilhão em 2025, fortalecendo setores como comércio, turismo, serviços e transporte em diversas regiões do estado. Os dados fazem parte de um levantamento da Fecomércio-PE, com base em informações da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE).

De acordo com o estudo, os eventos religiosos e culturais desempenham um papel importante na economia pernambucana, gerando renda, ampliando a circulação de capital e beneficiando milhares de pequenos empreendedores. O economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, destaca que o aumento do fluxo de visitantes impulsiona a demanda por hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços ligados à atividade turística.

A maior parcela da movimentação econômica foi registrada durante o ciclo junino, responsável por injetar cerca de R$ 1,1 bilhão na economia estadual. O período atraiu aproximadamente 1,6 milhão de visitantes, com destaque para Caruaru, que concentrou R$ 737,6 milhões em movimentação financeira e recebeu mais de 4 milhões de participantes ao longo da programação.

O impacto também foi observado em municípios como Gravatá, Surubim, Bezerros e Petrolina, que registraram aumento na atividade comercial e turística durante as festividades.

No segmento do turismo religioso, a Festa do Morro da Conceição, no Recife, reuniu cerca de 2,5 milhões de fiéis, enquanto a Festa de Nossa Senhora do Carmo atraiu aproximadamente 300 mil devotos. No Agreste, a Romaria do Venerável Frei Damião, em São Joaquim do Monte, ultrapassou a marca de 300 mil participantes em sua última edição.

Além dos grandes eventos, as celebrações religiosas representam uma importante fonte de renda para ambulantes, barraqueiros e pequenos comerciantes, que encontram nesses períodos oportunidades para ampliar as vendas de alimentos, artesanato e artigos religiosos.

Segundo o presidente da Fecomércio Pernambuco, Bernardo Peixoto, as festas religiosas têm papel relevante não apenas na geração de emprego e renda, mas também na preservação das tradições culturais e da identidade do estado.

O fortalecimento do turismo de fé também passa pela conservação do patrimônio histórico. Entre 2022 e 2025, o Sesc Pernambuco investiu mais de R$ 680 mil em ações de preservação cultural, incluindo recursos destinados ao Museu de Arte Sacra de Goiana e a projetos de restauração de bens históricos ligados à religiosidade.

A expectativa do setor é de que o turismo religioso continue em expansão nos próximos anos, consolidando Pernambuco como um dos principais destinos de fé do país e ampliando os benefícios econômicos para municípios da capital e do interior.

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