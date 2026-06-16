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religiosidade Festas religiosas geram mais de R$ 1,2 bilhão em Pernambuco e atraem milhares de devotos Festejos juninos representam a maior parcela das movimentações financeiras ligadas à fé

As principais celebrações religiosas do calendário pernambucano movimentaram mais de R$ 1,2 bilhão em 2025, impulsionando atividades ligadas ao comércio, aos serviços e ao turismo no estado. Os dados integram uma análise realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), com base em indicadores da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (SETUR-PE).

O levantamento mostra que as manifestações de fé e tradição geram impactos diretos em segmentos como hospedagem, alimentação, transporte e comércio informal.

Durante o período analisado, as festas juninas concentram a maior parcela dessa movimentação financeira, injetando R$ 1,1 bilhão na receita estadual e mobilizando um fluxo de 1,6 milhão de pessoas. O impacto econômico impulsionou a atividade comercial e turística em polos como Caruaru, Gravatá, Surubim, Bezerros e Petrolina.

“A concentração de público gera aumento da demanda e estimula a oferta de bens de consumo não duráveis e de serviços de apoio, como alimentação, transporte e hospedagem. Do ponto de vista financeiro, esse movimento acelera a circulação de capital e fortalece os pequenos negócios. Trata-se de um período que contribui para a recomposição de caixa de empreendedores e para a geração de renda de trabalhadores autônomos”, explica o economista da Fecomércio Pernambuco, Rafael Lima.

No Recife, a tradicional Festa do Morro da Conceição reuniu cerca de 2,5 milhões de fiéis, enquanto a celebração de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, atraiu 300 mil devotos. No Agreste Central, a Romaria do Venerável Frei Damião, realizada em São Joaquim do Monte, chegou à sua 32ª edição em agosto e reuniu mais de 300 mil participantes, superando a média histórica de 200 mil pessoas registrada em anos anteriores.

Renda para os pequenos

Ambulantes e barraqueiros, cadastrados e organizados pelas prefeituras para garantir a segurança alimentar e a ordem urbana, encontram nos eventos religiosos uma importante oportunidade de geração de renda por meio da comercialização de produtos típicos, artesanato e artigos de devoção.

O Ministério do Turismo estima uma movimentação anual de R$ 15 bilhões para o segmento religioso no Brasil. Para o presidente da Fecomércio Pernambuco, Bernardo Peixoto, as celebrações religiosas exercem um papel que vai além da movimentação econômica.

"Celebrações como a Festa do Morro da Conceição e a Missa do Vaqueiro reúnem milhares de pessoas em momentos de devoção e aproximação espiritual. Ao mesmo tempo, impulsionam a atividade econômica, beneficiando famílias que encontram oportunidades na comercialização de alimentos, artigos religiosos e na prestação de serviços durante os eventos", afirma.

Peixoto defende, ainda, que investir na preservação dos espaços e bens culturais ligados à religiosidade é uma forma de fortalecer o turismo de fé e ampliar seus impactos positivos para as comunidades.

*Com informações da assessoria

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