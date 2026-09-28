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Publicidade Festival Cria 2026 abre inscrições para a terceira edição em Pernambuco Evento foca na valorização da produção publicitária com premiação

O Festival Cria 2026, com foco na valorização da produção publicitária pernambucana, realizado pelo Sistema Nacional de Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), está com inscrições abertas até 2 outubro.

A programação reunirá profissionais de publicidade, anunciantes, empresas de mídia, empresários, estudantes e representantes de agências em um evento marcado pela cerimônia de premiação ao final. O evento está marcado para o dia 4 de novembro, no Espaço de Eventos do Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife.

A terceira edição marca a mudança de fase representada pelo novo nome, deixando de ser CRIA.PE para Festival Cria e a ampliação de sua abrangência para além de Pernambuco.

A edição deste ano, ainda assim, mantém o foco na valorização da produção publicitária pernambucana. Passa, no entanto, a incorporar uma categoria específica para agências dos demais estados do Nordeste. A mudança acompanha a trajetória de crescimento do evento desde sua criação, em 2024.

“A indústria criativa pernambucana é uma das mais promissoras do Brasil. Temos talentos premiados não só no país, mas também em festivais internacionais, como o de Cannes”, afirmou a presidente do Sinapro-PE, Lelê Carvalho,

A avaliação da dirigente resume uma das propostas que orientam o festival: criar uma vitrine para a produção local e aproximar o mercado pernambucano dos circuitos nacionais e internacionais de criatividade.

Crescimento

Em 2025, o número de trabalhos inscritos foi 52% maior que no ano anterior, segundo dados divulgados sobre a edição. O resultado veio acompanhado pela ampliação do número de agências participantes.

“O CRIA.PE é um importante termômetro do mercado e mostra a força criativa das agências pernambucanas”, disse. A terceira edição, segundo ela, amplia esse movimento.

Neste ano, a nova categoria Cria Nordeste passa a receber trabalhos de agências de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, observadas as regras de participação estabelecidas no regulamento.

A expansão regional acompanha uma característica presente desde a criação do festival: utilizar a premiação como espaço de reconhecimento, relacionamento e troca entre profissionais que produzem, contratam, veiculam e movimentam a comunicação.

Categorias

Serão, ao todo, 17 categorias principais, distribuídas entre diferentes formatos e disciplinas da comunicação. A estrutura contempla áreas como Filmes, Impressos e Outras Publicações, Rádio e Áudio, Digital, Mídia Out of Home, Campanhas, Promo, Experiência e Ativação, Design, Branded Content, Causas, Case de Efetividade, Melhor Estratégia de Mídia, Melhor Estratégia de Campanha, Pernambucanidade e Cria Nordeste.

O regulamento também reserva espaço para quem ainda está entrando no mercado. A Capivarinha Jovens Talentos é uma categoria gratuita destinada a estudantes regularmente matriculados em cursos de Comunicação, Publicidade e Propaganda, Design, Marketing e áreas correlatas, em instituições de ensino superior ou cursos técnicos de Pernambuco. A participação pode ser individual ou em grupos de até quatro estudantes.

A categoria aproxima a formação acadêmica do mercado profissional e coloca os novos talentos dentro da mesma agenda de reconhecimento que reúne agências e profissionais já estabelecidos.

Já a categoria Pernambucanidade, mantida no regulamento de 2026, reconhece trabalhos que retratem de forma criativa a cultura, os costumes, as tradições e o orgulho de Pernambuco.

Ao lado dela, a criação da Cria Nordeste amplia o território de diálogo do festival e aproxima mercados que compartilham desafios e características próprias.

Serviço

Festival Cria 2026

Data: 4 de novembro de 2026

Local: Espaço de Eventos do Shopping RioMar, Recife, Pernambuco

Inscrições: até 2 de outubro de 2026

Realização: Sinapro-PE

Categorias: 17 categorias principais, além de premiações especiais

Destaques: Cria Nordeste e Capivarinha Jovens Talentos

Informações e inscrições: site oficial do Festival Cria (neste link)

*Com informações da assessoria de imprensa

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