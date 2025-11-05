A- A+

Publicidade Festival CRIA.PE 2025 reconhece talentos da publicidade pernambucana Evento reuniu profissionais, estudantes e agências no Recife Expo Center em um dia de premiações, palestras e networking

Festival CRIA.PE 2025 reconhece talentos da publicidade pernambucana |Foto: Lucas Cordeiro/Divulgação

A segunda edição do Festival Pernambucano de Publicidade, o CRIA.PE, realizada na terça-feira (4), no Recife Expo Center, reuniu o mercado publicitário local para celebrar a inovação, o talento e a força da comunicação do estado.

O evento, promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), consolidou-se ao valorizar o trabalho das equipes criativas na região.

"A indústria criativa pernambucana é uma das mais promissoras do Brasil. Temos talentos premiados não só no país, mas também em festivais internacionais como o de Cannes. Vemos aqui um pouco dessa potência: foram 727 peças inscritas e mais de 32 agências participantes, um verdadeiro show de criatividade e talento", destacou a presidente do Sinapro-PE, Lelê Carvalho.

O evento ainda promoveu um dia inteiro de premiações, palestras e networking, reunindo profissionais renomados, estudantes e representantes de mais de 30 agências do estado. Ao todo, aproximadamente mil pessoas estiveram no local.

Seleção

Segundo o presidente do júri e diretor criativo do festival, Paulo André Bione, o CRIA.PE segue o modelo dos grandes festivais internacionais de publicidade, com um processo rigoroso de avaliação dividido em duas etapas.

"Temos 15 categorias e 80 subcategorias. O julgamento acontece em duas fases: uma primeira online, com 10 jurados de várias partes do Brasil e até do exterior, e uma segunda fase presencial, com cinco jurados que passam dois dias imersos analisando os finalistas", explicou.

As peças mais bem avaliadas receberam o Troféu Capivara, símbolo da premiação e objeto de desejo entre criativos. "Tenho amigos de outros mercados que dizem: 'quero ganhar uma capivara'. Então, vem para Pernambuco e conquista a sua", brincou o diretor.

Vencedor 2025

O ponto alto do festival foi o anúncio da grande campeã do CRIA.PE 2025. A agência Avesso conquistou o prêmio mais cobiçado da edição: o título de Agência do Ano. Na segunda colocação ficou a agência Ampla, seguida da Brenda. A agência do ano na categoria Interior ficou com a BuzzLab, de Caruaru.

Com emoção e reconhecimento, o festival encerrou a noite celebrando a força da indústria criativa local e o talento dos profissionais que fazem da propaganda um vetor de desenvolvimento e transformação em Pernambuco. O bloco Galo da Madrugada se apresentou como atração cultural do evento.

