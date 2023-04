A- A+

Flora Festival das Flores de Holambra começa esta quinta (27) no Pátio do Carmo, no Centro do Recife Feira reúne quase 150 espécies

Visando ao Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, o Festival das Flores de Holambra começa nesta quinta-feira (27) no Recife. A feira, que vai até o 14 de maio sempre das 8h às 18h, é realizada no Pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife.



O festival, que tem preços populares - a partir de R$ 6 -, reúne mais de 150 espécies de plantas, incluindo orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begônias, bonsais, frutíferas, além de ervas medicinais.

A expectativa da organização é de que cerca de 40 mil pessoas passem pelo local, que também conta com dois workshops gratuitos. O primeiro deles é no próximo domingo (30), às 15h30, quando o professor Márcio Alexandre ensina “Como Cultivar Órquídeas”. No domingo seguinte (7), também às 15h30, o professor Sávio Duarte, do Rosa do Deserto de Pernambuco, mostra “Como Cultivar Rosas do Deserto".

Localizado no estado de São Paulo, o município Holambra possui a maior produção de flores ornamentais do país. O festival, que acontece também em novembro, está na 22ª edição é é realizado no Recife em parceria com a Basílica do Carmo do Recife.

Serviço:

Festival das Flores de Holambra

Data: de 27/04 a 14/05

Horário: 8h as 18h

Local: Pátio da Basílica do Carmo - Av. Dantas Barreto, 646, bairro de Santo Antônio, Recife .

Veja também

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Dona do ChatGPT vai permitir que usuário vete uso de suas conversas para treinar robô