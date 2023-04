Festival das Flores de Holambra chega no Recife, trazendo opções de presente para o Dia das Mães

A- A+

Nesta quinta-feira (27), o Festival das Flores de Holambra chega ao Recife, oferecendo uma variedade de opções de presentes para o Dia das Mães a preços acessíveis. Mais de 150 espécies estarão em exposição e disponíveis para venda, com preços a partir de R$ 6. Orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begônias, bonsais, frutíferas e até mesmo ervas medicinais fazem parte da diversidade de plantas disponíveis para agradar todas as mães.

O festival terá duração de 18 dias e espera-se a visita de mais de 40 mil pessoas de todas as idades. O evento, que tem entrada gratuita, promete encantar os visitantes com suas opções florais. Além disso, haverá dois workshops gratuitos ministrados por especialistas. No dia 30 de abril, às 15h30, o professor Márcio Alexandre ensinará "Como Cultivar Órquídeas". Já no dia 7 de maio, também às 15h30, o professor Sávio Duarte, do Rosa do Deserto de Pernambuco, compartilhará dicas sobre "Como Cultivar Rosas do Deserto".

Sobre o festival:

O Festival das Flores de Holambra, de caráter beneficente, é realizado em parceria com a Basílica do Carmo do Recife e teve origem na cidade de Holambra, no estado de São Paulo. Essa pequena cidade é conhecida por concentrar a maior produção de flores ornamentais do país. O Festival das Flores já se tornou uma tradição, circulando pelas principais cidades e capitais do Brasil nos meses de maio e novembro. A edição em Recife marca o 22º ano consecutivo do evento.

Serviço: Festival das Flores de Holambra

Data: de 27/04 a 14/05

Horário: 8h as 18h

Local: Pátio da Basílica do Carmo (Centro): | Av. Dantas Barreto, 646 - Santo Antônio, Recife - PE, 50020-000

