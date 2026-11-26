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A programação do Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns (Fing) 2026 confirmou os nomes que marcarão presença no encontro. O festival ocorre neste sábado (28), no Centro Cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc) Garanhuns, com o tema "Agreste Conectado, Berço de Inovação".

As novidades sobre a programação podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do Fing no Instagram (@fing.festival). Gratuitas, as inscrições podem ser feitas no site.

"A gente montou uma programação pensando em quem já constrói no Agreste e em quem quer se conectar com essa construção. É um dia para conversar, trocar contato e ver o que nasce desses encontros", afirma Lucas Santos, coordenador geral do Fing 2026.

Entre os convidados estão Jaime Alheiros, gerente de Inovação do Serviço Social da Indústria (Sesi) Pernambuco; Cláudio Nascimento, gerente geral de Parcerias Estratégicas da Prefeitura do Recife e representante no Brasil da rede Open & Agile Smart Cities; José Augusto Branco, gestor do Porto Digital Caruaru; André Espíndola, assessor de Planejamento e Inovação do Sesc Departamento Nacional; Lívia Moura, gerente de Negócios Inovadores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae/PE); e Josiana Ferreira, diretora Técnica do Sebrae/PE.

“O Fing veio para fortalecer o ecossistema de inovação e negócios do Agreste Meridional, promovendo conexões estratégicas, networking, geração de negócios e visibilidade para as startups. São várias instituições unidas para que a gente consiga desenvolver o ecossistema de inovação aqui no nosso território”, pontua Ana Paula Santos, gestora de projetos no Sebrae/PE.

A programação reúne quatro palcos e mais de 25 palestrantes de diferentes regiões do país, que chegam ao Agreste Meridional para compartilhar conhecimentos e experiências em um dia dedicado ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento. A proposta é fortalecer conexões, estimular parcerias e aproximar o potencial regional de novas oportunidades.



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