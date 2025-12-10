Festival de Robótica reúne jovens competidores do Nordeste

A- A+

O Centro de Convenções de Pernambuco receberá, entre os dias 12 e 13 de dezembro, o Festival de Robótica. O encontro reúne jovens entre 9 e 17 anos para disputar a etapa regional da competição.

A ação é realizada pelo Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) e terá a participação de 56 equipes de mais de 35 escolas públicas e particulares de Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas competirão nas modalidades FIRST Lego League (FLL) e FIRST Tech Challenge (FTC). O evento é gratuito e aberto ao público.

Com o tema FIRST AGE – Inspired by Archaeology, a temporada convidou os estudantes a explorarem a arqueologia como fonte de inspiração tecnológica. A proposta foi revisitar o passado para projetar o futuro, unindo história e imaginação em desafios que colocam à prova o raciocínio e a criatividade dos jovens por meio da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM).

Os competidores colocarão seus robôs na disputa, tanto em desafios autônomos quanto nos teleoperados, com o intuito de garantir uma vaga no Festival Nacional de Robótica, que ocorrerá em São Paulo, em março de 2026.

Além das competições, o evento terá palestras gratuitas oferecidas por empresas como Porto Digital, CESAR School, Delloite e Totvs, com os temas “Carreira e possibilidades em tecnologia”, “Como transformar curiosidade em carreira: o caminho real de uma mulher na tecnologia”, “Como serão os empregos do futuro?” e “Empregabilidade e o crescimento da área de cibersegurança”.

Superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo afirmou que o tema da temporada amplia o olhar sobre o ensino e aprendizado dos jovens. “Geralmente, a robótica é ligada apenas a áreas como matemática ou ciências da natureza. Com essa temática, estamos integrando disciplinas como história, geografia e ciências humanas, mostrando que a tecnologia pode dialogar diretamente com todas as áreas do conhecimento”, disse.

A etapa regional do Festival de Robótica tem o patrocínio de Suape, SESC-PE, Coca-Cola, APM Terminals e Bom Leite, com apoio do Porto Digital, Robô Livre, CESAR School e SECTI.



