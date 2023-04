A- A+

Jeans Festival do Jeans de Toritama inicia montagem de estrutura Arena com 116 stands, food park e salão da moda para 800 convidados fazem parte do espaço de 4500 m²

A cidade de Toritama, no Agreste de Pernambuco, está se preparando para sediar a 21ª edição do Festival do Jeans (FJT), que será realizado de 4 a 6 de maio na área externa do Shopping Parque das Feiras. A gigantesca arena de 4500 metros quadrados já começou a ser montada e abrigará 116 stands, que apresentarão quase 70 marcas de jeans. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas circulem pelo evento nos três dias de programação, que inclui desfiles, palestras, shows musicais e food park.

Os desfiles começarão sempre a partir das 18h30, no salão da moda com capacidade para 800 pessoas e cujo acesso é exclusivo para convidados. O festival funcionará das 14h às 23h e terá entrada gratuita. “Essa promete ser a maior edição de todos os tempos desse festival que já está consolidado nacionalmente. Nossa estrutura cresceu 50%, a quantidade de desfiles também aumentou e o número de marcas participantes já é recorde”, comemora Thiago Alexandre, diretor do FJT há seis anos.

Além disso, pela primeira vez, os empresários poderão realizar negócios dentro do FJT, atendendo à necessidade dos visitantes de adquirir os produtos apresentados, explicou a presidente da Associação Comercial e Industrial de Toritama (Acit), Gisely Tavares.

O evento contará com a presença da atriz Paloma Bernardi, embaixadora do FJT, que apresentará o festival pela terceira vez, mas agora presencialmente. O FJT é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Toritama, com o apoio da Prefeitura de Toritama, Santana Textiles, Shopping Parque das Feiras, Jolitex Denim, NTCPE e Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). A última edição presencial, em 2019, teve mais de 20 mil visitantes.

O festival também contará com uma grande variedade de atrações musicais, como Nattan, Cavaleiros do Forró, Xand Avião e Priscila Senna, que se apresentarão nos dias 4, 5 e 6 de maio, respectivamente. Haverá ainda apresentações de Renato Vilela, Izah Tavares, Mateus Santos, Adriano Estigado e Michele Andrade. O FJT é um evento que celebra a moda, a cultura e a economia da região e atrai visitantes de todo o país.

