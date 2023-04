A- A+

Polo têxtil Festival do Jeans de Toritama retoma formato presencial Evento acontece de 4 a 6 de maio no município do Agreste pernambucano

Depois de duas edições no formato online, o Festival do Jean de Toritama (FIT) volta, este ano, a ser presencial e já está com 100% dos desfiles e 90% dos stands vendidos, além de quase 70 marcas confirmadas. O evento, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de maio, chega a sua 21ª edição com a expectativa de ser o maior de todos os tempos.

O Festival é realizado anualmente na cidade de Toritama, localizada na região Agreste do Estado. O local é conhecido como a capital do jeans, sendo o segundo maior polo de confecção ‘jeanswear’ do Brasil, responsável por 16% da produção nacional e a principal do Nordeste no segmento.

A produção no município gira em torno de seis milhões de peças nas altas temporadas – nos meses de maio e junho, devido ao São João, e em outubro e novembro, por causa do Natal. São cerca de 60 milhões de peças confeccionadas por ano, gerando aproximadamente 25 mil empregos diretos, o que beneficia a economia de municípios vizinhos como Caruaru, Surubim, Vertentes, Frei Miguelinho e Santa Maria do Cambucá. O faturamento anual chega a R$ 450 milhões.

Segundo o diretor do FJT, Thiago Alexandre, depois dos resultados obtidos na versão digital por causa da pandemia, a organização, este ano, resolveu transmitir os desfiles pela internet novamente. “Queremos aproximar quem não pode vir ao festival e percebemos que essa versão digital foi muito bem recebida, até porque, para acessar a área dos desfiles, é necessário convite. Quem gosta de moda, quem quer ficar por dentro do que as marcas estão oferecendo, encontrou uma ótima forma de acompanhar tudo e ainda no conforto de onde estiver”, pontuou Thiago.

Para se inscrever, é bem simples. Basta acessar o site oficial (clique aqui), clicar na aba “Cadastre-se agora” e preencher os espaços com nome e e-mail. Os desfiles serão transmitidos, pelo YouTube, através da conta FJT Digital. No site, constam todas as marcas e dias em que vão desfilar. A inscrição é gratuita.

O Festival é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Toritama e conta com o apoio da Prefeitura de Toritama, Santana Textiles, Shopping Parque das Feiras, Jolitex Denim, NTCPE e Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Em 2019, última edição presencial, o festival teve mais de 20 mil visitantes de todo o País.

