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Estão abertas as inscrições para a edição 2026 do Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns (Fing), que reúne empreendedores para falar sobre inovação no Agreste de Pernambuco. O evento ocorre no sábado (28), no Centro Cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc) Garanhuns.

A programação contará com mais de 40 palestrantes e painelistas, distribuídos em palcos simultâneos, além de arena gamer, experiências em realidade virtual e exposição de startups. A participação é gratuita.

Com o tema "Agreste Conectado, Berço de Inovação", o festival busca ressaltar a inovação já existente no interior de Pernambuco por meio de startups, negócios criativos, comunidades e mulheres empreendedoras que constroem seus caminhos no território.

A realização do evento na região também não é aleatória: Garanhuns e Caruaru, duas das maiores cidades do território, somam mais de 120 startups mapeadas, segundo dados do Observatório Sebrae Startups.

Realizado pela Comunidade Sete Colinas, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Pernambuco e pelo Sesc Pernambuco, o festival é resultado de um ecossistema de empreendedores, jovens, instituições de ensino, empresas e poder público da região.

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