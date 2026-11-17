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DECORAÇÃO Festival Flores de Holambra oferta mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais em feira Evento será realizado no Pátio do Carmo, a partir desta quinta-feira (19)

O Festival Flores de Holambra realiza, a partir desta quinta-feira (19), a feira de flores e plantas ornamentais. Das 8h às 18h, a trigésima edição do evento vai ofertar mais de 150 espécies no Pátio do Carmo, no Recife, até 13 de dezembro.

Entre as variedades disponíveis estarão rosas, orquídeas, gérberas, flor-de-maio, kalanchoes, azaleias, begônias e rosas-do-deserto, além de cactos e suculentas. Como a programação acontece nas semanas que antecedem as festas de fim de ano, boa parte do espaço será destinada à temática de Nata, com preços a partir de R$ 8,00.

“Preparamos uma variedade de flores e plantas, com opções especiais para as festas de fim de ano. O público poderá encontrar espécies para decorar a casa, deixar a ceia mais bonita ou presentear familiares e amigos”, afirma o coordenador-geral do festival, Daniel Trindade.

Para receber o público, o festival contará com uma estrutura de aproximadamente 400 metros quadrados, destinada à exposição e comercialização das flores e plantas. O abastecimento ficará a cargo da Galvão Flores e Plantas, fornecedora do evento e uma das maiores distribuidoras de flores da região.

A feira funcionará todos os dias, incluindo sábados e domingos, e aceitará pagamentos em dinheiro, pix e cartões de crédito e débito.

“O Festival Flores de Holambra é uma opção de lazer para toda a família ao longo de quase um mês de programação. O público vai desde crianças, que se encantam com o colorido das flores, até jovens, adultos e idosos de diferentes perfis. É uma experiência acessível a todos”, complementa.

*Com informações da assessoria de imprensa

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