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Festival Festival Fora de Foco realiza diversas atividades formativas gratuitas em Afogados da Ingazeira Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos com interesse em fotografia

A primeira edição do Festival de Fotografia Fora de Foco inicia as fases de formações gratuitas em Afogados da Ingazeira-PE. Com produção da Pajeú Filmes e incentivo da PNAB PE através da Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco, Ministério da Cultura e Governo Federal, o festival promove três oficinas com direito a certificados. Se você tem interesse por fotografia, saiba como se inscrever a seguir:

"Corpo-Espaço-Câmera, com Milena Travassos": as aulas serão dias 18 e 19 de abril, das 9h às 16h, em local a definir; podem se inscrever, pessoas a partir de 16 anos, fotógrafos ou não, atores, atrizes, modelos, dançarinos e dançarinas. A proposta é provocar as possibilidades da relação criativa entre o corpo e a fotografia.

"Oficina de Fotografia Analógica, com William Tenório": as aulas serão dias 20 a 23 de abril, das 19h às 22h, em local a definir; nela serão compartilhados conhecimentos fundamentais dos processos de fotografia analógicos, como saberes sobre câmeras analógicas, formas de revelação e digitalização, teoria e prática.

Todos os equipamentos para a realização da oficina serão disponibilizados e não é preciso ter experiência com fotografia. Podem se inscrever, pessoas a partir de 16 anos, fotógrafos ou não.

"Oficina Sertão Azul: oficina de revelação fotográfica com cianotipia, com Karol Santiago": as aulas serão nos dias 22 e 23/04 (3h de aulas em cada dia) ; a cianotipia, por sua simplicidade e praticidade, é uma excelente introdução aos processos de revelação alternativos.

Ao longo da oficina, os participantes serão introduzidos à teoria das técnicas de revelação, incluindo uma contextualização histórica, seguida por demonstrações práticas do processo. Podem se inscrever pessoas a partir dos 12 anos, interessadas e com disponibilidade para participar das aulas.

Para se inscrever é só acessar o link do formulario

Até dia 15/4; a lista de selecionados será anunciada via email e também nas redes sociais do projeto: @foradefoco.festival

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