Evento Festival no Recife movimenta economia local com incentivo à sustentabilidade Na última edição, o Wehoo injetou cerca de R$ 300 mil na economia local e gerou 2 mil empregos

Neste sábado (16) acontece a terceira edição do festival Wehoo no Recife. A estrutura do evento vai trazer uma Mini Cidade, de 38 mil metros quadrados, construída no Memorial Arcoverde, no bairro de Salgadinho em Olinda. Além de celebrar a música, com Pitty, MC Cabelinho, Baco Exu de Blues, Djonga, Paralamas, Marina Sena, Planet Hemp, Edson Gomes, Wiu e Joyce Alane dentre as atrações, o evento tem como foco incentivar a economia local e a sustentabilidade.

De acordo com Rafael Infa, fundador do festival, o evento não se reflete apenas nos palcos e atrações, mas também na notável colaboração por trás das cortinas e na inclusão e fomentação da cultura e empreendedorismo local.

Em 2022, apenas no dia do festival, a Arena Wehoo recebeu quase 20 mil pessoas, sendo 35% do público de fora do estado de Pernambuco, o que movimentou cerca de R$ 300 mil, gerando emprego para aproximadamente 2 mil pessoas. A feirinha criativa, por sua vez, destacou 24 marcas regionais.

No quesito sustentabilidade, ainda na edição anterior, o evento gerou também mais de R$ 7 mil para cooperativas parceiras por meio da reciclagem e arrecadou 10 toneladas de alimentos para o Instituto Vizinhos Solidários, por meio dos ingressos sociais.

Segundo Rafael Infa, o Wehoo também tem um compromisso com a acessibilidade e inclusão. “Vamos oferecer uma experiência inclusiva capaz de atender quase 200 pessoas com deficiência (PCDs), proporcionando à elas uma área especial privilegiada em frente ao palco para desfrutar do festival, além de banheiros acessíveis”, destaca.

No festival, o público vai também poder aproveitar diversas ativações, como roda gigante, pista de skate, food park, espaços interativos e estúdio de tatuagem. Os ingressos do Wehoo estão à venda na plataforma Ingresse a partir de R$ 195, área única.

