EVENTO Festival REC'n'Play chega ao Bairro do Recife As mais de 600 atividades são gratuitas, mas é preciso inscrição prévia

De 18 a 21 de outubro, o Bairro do Recife será palco da 5ª edição do Festival REC'n'Play. Conhecido como o Carnaval do Conhecimento, o evento se diferencia por oferecer uma programação variada, que atende a diversos gostos e públicos, abrangendo mais de 600 atividades gratuitas. Estas incluem palestras, debates, apresentações musicais, oportunidades de networking, exposições de arte e experiências tecnológicas.

Com foco nas temáticas Tech, Cidades Inteligentes, Economia Criativa e Empreendedorismo, com mais de 20 curadores e quase 70 parceiros de conteúdo, espera-se que mais de 60 mil pessoas participem das atividades programadas. Figuras como o produtor musical Kondzilla, a ativista social Domitila Barros, o músico e compositor Marcelo Falcão, o roteirista e apresentador do podcast História Preta, Thiago André, além dos jornalistas Thiago Medeiros e Pedro Lins, e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, aparecem na lista de presença.

Expectativas

De acordo com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital e um dos idealizadores do evento, a primeira edição do REC'n'Play, em 2017, registrou um total de 8 mil inscritos. No entanto, as expectativas para o evento de 2023 são ainda mais ambiciosas. “Este ano focamos em qualificar mais os eventos de conteúdo e aumentar a área de ativações. Aumentamos também a parte de entretenimento, com um carnaval rolando no sábado”, revelou.

Se estabelecendo como uma referência no País, o Festival ainda atrai a atenção de diversos patrocinadores devido à proporção que vem tomando a cada nova edição. O Bradesco, por exemplo, é um dos patrocinadores do evento e participará por meio do Espaço Bradesco, que reúne uma programação de palestras e workshops centrados nas tecnologias emergentes mais relevantes.

Realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae, o evento traz o tema "Pontes pra Conectar as Margens". Aqueles que desejam aproveitar as atividades envolvidas na programação, as inscrições já estão abertas e são gratuitas no site http://recnplay.pe. Ao se cadastrar, os participantes terão acesso a todas as atividades educacionais, de negócios, experiências e entretenimento oferecidas no evento.

É importante mencionar que a inscrição é única e válida para todo o programa. No entanto, é importante notar que a participação em cada atividade está sujeita à disponibilidade de lugares e será concedida por ordem de chegada. Mais detalhes e informações também podem ser encontradas no site mencionado anteriormente.

Conheça as atividades

Entre as atividades, um novo espaço desenvolvido para conectar empreendedores a grandes corporações e empresas de inovação foi desenvolvido. A Arena de Negócios, que acontecerá no Cais do Sertão durante os quatro dias do festival, vai oferecer mentorias, palestras, exposição de startups, debates sobre estratégias de POCs e atividades para a economia criativa. Outra novidade do Festival é o aulão preparatório para o ENEM, com a participação de diversos professores de diferentes disciplinas, realizado no Teatro Apolo e também no Cais do Sertão no sábado (21).

Para os que gostam de videogames, a Arena Geek Gamer, no Teatro Hermilo Borba Filho, é toda voltada para esse público. As atrações incluem diversas atrações, como campeonatos de FIFA e League of Legends, com grandes prêmios. E para as famílias que querem aproveitar o evento para fugir da rotina, o festival também oferece uma variedade de atividades para todas as idades, incluindo exposições, shows, oficinas e atividades para crianças e bebês. A programação inclui também a presença de blocos tradicionais e shows espalhados por diversos palcos na região.

