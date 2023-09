Festival Samba Recife gera empregos e movimenta economia de Pernambuco

A- A+

Os números referentes ao Samba Recife, festival de pagode e samba programado para os dias 23 e 24 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, indicam a criação de aproximadamente 4 mil postos de trabalho, somandos os dois dias do evento. Além disso, também contribui para o crescimento de aspectos socioculturais e impulsiona o aumento da procura turística na capital de Pernambuco.

Produzido pela Festa Cheia Produções, o festival é responsável por movimentar setores e profissionais durante todo o seu período de realização. Augusto Acioli, produtor e empresário de shows do Brasil, é o fundador do Festival Samba Recife e explicou, em entrevista à Folha de Pernambuco, como o canal de expansão de um evento dessa dimensão pode ser muito grande.

“O samba tem mais de 6 meses de divulgação. A gente movimenta rádios, jornais, todas as casas de pagode da cidade. Todo mundo está envolvido. São milhares de empregos diretos e indiretos”, afirmou o empresário.

De acordo com ele, durante o fim de semana dos shows, no sábado e domingo, aproximadamente 2 mil pessoas estarão trabalhando por dia. Entre as oportunidades de empregos diretos gerados pelo evento, ele listou garçons, seguranças, porteiros, equipe de produção, especialistas em iluminação, empresas responsáveis pelos camarins, equipe de palco e serviços de limpeza, entre outras. “Sem falar nos empregos indiretos, como vendedores com barracas de comida, transportes, estacionamento, e muito mais”.

As vagas são disponibilizadas no Instagram do Samba (@sambarecifeoficial), e segundo Acioli, as empresas terceirizadas parceiras do evento frequentemente divulgam a busca por novos colaboradores. Apesar da maioria das ofertas serem para cargos temporários, o produtor esclareceu que há possibilidade de contratação para trabalhos futuros, inclusive podendo ser contratações permanentes. “Sempre que alguém se destaca, pegamos essa pessoa”. Ele argumentou que é importante acompanhar as oportunidades divulgadas, visto que a produtora Festa Cheia produz eventos ao longo de todo o ano.

Setor turístico

Apesar de impulsionar a criação de empregos e o aumento da renda, o festival também tem um impacto positivo em todo o setor turístico pernambucano. Além dos moradores da capital pernambucana, o festival também atrai um público de outras cidades e de diferentes estados do país. Isso leva muitos deles a chegarem à cidade antes do evento ou a permanecerem dias após o seu término, aproveitando para explorar as atrações e oportunidades que a região tem a oferecer.

Devido à entrada e movimentação de visitantes de outros estados em Pernambuco, Augusto mencionou como os voos com destino a Recife estão esgotados para o fim de semana do evento. "Não há mais disponibilidade, todos os voos e hotéis estão com lotação máxima”, disse.

Inclusive, uma dos patrocinadores do evento, a Azul Linha Aéreas, proporcionam o conhecido como “Voo do Samba”, um voo fretado partindo do Rio de Janeiro, com destino ao Recife, palco do festival.

Outro ponto ressaltado pelo entrevistado envolveu um dado divulgado pela Bilheteria Digital, o canal de vendas de ingressos do evento. Para comprar ingressos na plataforma, é necessário preencher um cadastro com informações pessoais.

De acordo com os dados fornecidos pela empresa, para este evento específico, esses cadastros foram realizados em todos os estados do Brasil. Sendo assim, essas pessoas que visitam a cidade na expectativa de prestigiar o evento, também movimenta toda a cadeia de turismo, incluindo hotéis, companhias aéreas, transportes, restaurantes e também contribuem diretamente para a arrecadação de impostos.

Artistas locais

Em sua 19° edição, o evento conta com uma novidade para este ano. Como forma de fortalecer o mercado musical para os artistas pernambucanos, eles irão se apresentar no “Palco Pernambuco”, um polo onde as atrações escolhidas em votação na internet, tocam simultaneamente. “A gente tenta prestigiar todas as vertentes do samba. E como não daria tempo que esses artistas se apresentassem no mesmo palco que os artistas nacionais, criamos essa alternativa”, finalizou o produtor.

Se apresentam por lá, Beleza Pura, Quintal do Tocha, Taiguara, Sambar&Love, Grupo Terra, Junior Santos, Diego Dias, Balanço Black, Ali Souza, Long Neck, Afinasamba, Gabi do Carmo, Aqui de Novo, Samba Black e Rodrigo Farias.

Veja também

Economia sustentável BB e Banco Mundial fecham acordo para financiar descarbonização