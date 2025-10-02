Qui, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
evento

Festival Vinho na Vila chega pela primeira vez no Recife

Evento traz rótulos nacionais para o protagonismo

Reportar Erro
Festival Vinho na Vila chega pela primeira vez no Recife Festival Vinho na Vila chega pela primeira vez no Recife  - Foto: Divulgação

Entre os dias 10 e 11 de outubro, o Festival Vinho na Vila chega em Recife, com o objetivo de valorizar a produção nacional de vinhos, promovendo degustações e apresentações culturais imersivas. Além das provas guiadas, os visitantes podem conhecer os produtores, trocar vivências com representantes das vinícolas e adquirir seus rótulos preferidos diretamente no local.

O evento, que conta com o patrocínio do Sebrae, trará palestras com especialistas, como o professor José Rogério Dantas, que vai falar sobre “Espumantes e suas Harmonizações”, e os professores Hermilo Borba e Agostinho Lopes, que tratarão dos “Vinhos do Brasil”. A curadoria fica por conta de Dani Gouveia, que reunirá marcas autorais da região, promovendo uma atmosfera que integra vinho, gastronomia e arte. 

Leia também

• "Mardi Gras em Recife", evento aberto ao público promete unir o jazz e frevo

• Prefeitura do Recife realiza Maré Cultural com artesanato e gastronomia em Boa Viagem

• Feira NaFoz leva arte, gastronomia e homenagens para o Poço da Panela

Entre os expositores já confirmados estão: Buffon, Nova Aliança, Area 15, Audace, Miolo, Aurora, Cannion, Vale das Colinas e Mello Vinícola.

Serviço
O festival será realizado no Rooftop Novotel Recife Marina, no bairro do Recife Antigo. Os ingressos são vendidos por R$ 150,00 pelo site do evento, e inclui um kit personalizado.
 

*Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter