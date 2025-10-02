A- A+

evento Festival Vinho na Vila chega pela primeira vez no Recife Evento traz rótulos nacionais para o protagonismo

Entre os dias 10 e 11 de outubro, o Festival Vinho na Vila chega em Recife, com o objetivo de valorizar a produção nacional de vinhos, promovendo degustações e apresentações culturais imersivas. Além das provas guiadas, os visitantes podem conhecer os produtores, trocar vivências com representantes das vinícolas e adquirir seus rótulos preferidos diretamente no local.

O evento, que conta com o patrocínio do Sebrae, trará palestras com especialistas, como o professor José Rogério Dantas, que vai falar sobre “Espumantes e suas Harmonizações”, e os professores Hermilo Borba e Agostinho Lopes, que tratarão dos “Vinhos do Brasil”. A curadoria fica por conta de Dani Gouveia, que reunirá marcas autorais da região, promovendo uma atmosfera que integra vinho, gastronomia e arte.

Entre os expositores já confirmados estão: Buffon, Nova Aliança, Area 15, Audace, Miolo, Aurora, Cannion, Vale das Colinas e Mello Vinícola.

Serviço

O festival será realizado no Rooftop Novotel Recife Marina, no bairro do Recife Antigo. Os ingressos são vendidos por R$ 150,00 pelo site do evento, e inclui um kit personalizado.



*Com informações da assessoria

Veja também