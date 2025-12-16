A- A+

final de ano Festividades natalinas devem gerar consumo adicional de R$ 1,226 bilhão em Pernambuco Em 2025, a estimativa da Fecomércio-PE é alcançar R$ 12,541 bilhões em vendas totais, considerando as compras de Natal e o consumo padrão de dezembro

Mostrando o crescente impacto das festividades de final de ano no comércio pernambucano, o setor de vendas deve gerar R$ 1,226 bilhão em consumo adicional no estado durante o período natalino de 2025, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). O valor representa um aumento de 2,5% em relação ao registrado em 2024.

Para o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, o período permanece indispensável para a sustentação da economia no estado.

“O Natal fortalece toda a cadeia produtiva ligada ao varejo e aos serviços”, explicou Peixoto, que vê ampla projeção em setores como beleza, presentes, moda, alimentos, eletroeletrônicos e perfumaria.

Além disso, a estimativa da Federação indica que o mês de dezembro deste ano deverá alcançar R$ 12,541 bilhões em vendas totais em Pernambuco, considerando tanto as compras relacionadas ao Natal, quanto as demais movimentações típicas do período - vindas do aumento da busca por promoções e das compras domésticas de final de ano, por exemplo.

Já de acordo com Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, o resultado confirma o papel do Natal no setor terciário.

“O valor adicional de R$ 1,226 bilhão representa o efeito próprio da data sobre o comércio e serviços”, declarou. Em sua avaliação, Rafael considera que esses resultados vêm do aumento da circulação de renda, derivado de empregos temporários e recebimento do décimo terceiro salário pelos trabalhadores.

*Com informações da assessoria



