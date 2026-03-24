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INADIMPLÊNCIA Fevereiro de 2026 tem recorde de CPFs negativados, aponta Serasa Economista afirma que não vê reversão de dados de inadimplência tão cedo

O Brasil bateu recorde de 81,7 milhões de CPFs negativados em fevereiro de 2026 e tem registrado recordes desde janeiro de 2025, pois a taxa Selic está em um nível muito elevado, segundo a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, em entrevista coletiva sobre os dez anos do Mapa da Inadimplência.

A economista afirma que não vê reversão de dados de inadimplência tão cedo, frisando que por mais que a Selic caia, ainda continuará em nível de juros muito restritivo - e acrescentou que o Banco Central mudou um pouco a sinalização nas últimas comunicações, colocando mais cautela para o ciclo de flexibilização monetária.

"Se antes tínhamos expectativa de juro perto de 12%, mercado começou a revisar para cima essas projeções. Vemos boletim Focus vendo taxa de juros no nível de 12,50% no fim de 2026, e precificação na curva de juros com nível entre 13% e 14% nos juros de longo prazo, dois dígitos", acrescenta.

Abdelmalack ainda observa que as instituições financeiras estão desacelerando o ritmo de concessão, principalmente puxado pelas modalidades de juros mais barato. "Ou seja, a população está se endividando em modalidades mais caras."

Em uma década, houve uma alta de 38,1% no número de brasileiros inadimplentes, de 59 milhões em 2016 para 81,7 milhões em 2026.

A economista diz também que não basta ver se o crédito está mais caro ou mais barato para entender a inadimplência. "Tem a história da inflação por trás disso, porque corrói poder de compra da população, principalmente nas faixas de renda menor."

Dados da Serasa Experian mostram que, em média, o brasileiro tem 70,5% da sua renda comprometida, mostrando como está alavancado.



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