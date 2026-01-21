Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LIQUIDAÇÃO

FGC aciona garantias de credores do Will Bank e estima R$ 6,3 bilhões a serem pagos

A cifra final e o número de clientes elegíveis, porém, dependerão das informações entregues pelo liquidante

Reportar Erro
Sede do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em São Paulo Sede do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em São Paulo  - Foto: Divulgação / FGC

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) anunciou nesta quarta-feira, 21, o acionamento do processo de garantia em favor de depositantes e investidores do Will Bank, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central pela manhã.

Em nota, o FGC estima que o valor a ser pago será de cerca de R$ 6,3 bilhões, com base em dados de novembro do ano passado. A cifra final e o número de clientes elegíveis, porém, dependerão das informações entregues pelo liquidante.

O fato de a fintech fazer parte do conglomerado do Banco Master, liquidado em novembro, complica os cálculos, uma vez que alguns beneficiários podem já ter superado o limite de garantia.

Leia também

• Mastercard se torna acionista da Westwing e do BRB após executar dívidas do Will Bank

• Cliente do Will Bank? Tire dúvidas sobre saldo, investimentos e faturas em aberto após liquidação

• Liquidação do Will Bank deve elevar conta a ser paga por FGC no caso Master a cerca de R$ 47 bi

Clientes que adquiriram produtos financeiras antes da aquisição do Master, em 2024, terão o direito preservados. A partir de 22 de agosto daquele ano, nos casos das pessoas que tiverem aplicações em ambas instituições, os valores serão consolidados por CPF ou CNPJ, até o limite de R$ 250, de acordo com o FGC.

Se o reembolso já tiver sido integralmente efetuado, não haverá ressarcimento adicional do FGC. Pela atualização mais recente, 448 mil dos 800 mil credores do Master já finalizaram o processo de solicitação das garantias. Os pagamentos começaram oficialmente na última segunda-feira.

O FGC ressalta ainda que não há prazo legal para o início dos pagamentos, embora assegure empreender esforços para começá-los no menor tempo possível. Em outras liquidações, o prazo esteve entre 30 e 60 dias.

O BC determinou a liquidação extrajudicial do Will Bank um dia após a Mastercard bloquear cartões da fintech pela falta de pagamento de valores devidos. A bandeira executou garantias de dívida e passou a ter parte das ações do Banco de Brasília (BRB) e da varejista de móveis online Westwing.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter