FGC atualiza para 600 mil número de credores do Master que já pediram ressarcimento

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) atualizou para 600 mil o número de credores do Banco Master que já registraram pedido para ressarcimento de valores até R$ 250 mil. Ao todo, 800 mil investidores têm direito ao reembolso por aplicações feitas em CDBs ou outros produtos financeiros da instituição financeira de Daniel Vorcaro, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro.

Segundo o FGC, cerca de 400 mil credores já finalizaram o processo de solicitação da garantia e avançaram para a fase de pagamento, que começou oficialmente nesta segunda-feira (19). Em média, estão sendo processados 11,8 mil pedidos por hora, aproximadamente três solicitações por segundo, disse o FGC. O aplicativo está funcionando normalmente, mas há momentos pontuais de lentidão por conta do alto volume de acessos, acrescentou.

O Fundo explica que algumas pessoas podem passar por camadas extras de verificação, para garantir os requerimentos de segurança e prevenção de fraude. Os documentos aceitos para validação de identidade no aplicativo são: RG (com CPF indicado no documento), CIN, CNH física e digital, RNE e CRNM.

O processo de ressarcimento aos investidores em produtos de Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank começou no último sábado, dois meses após a liquidação do banco. O valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões, frente a uma liquidez total de R$ 125 bilhões do FGC.



