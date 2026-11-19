A- A+

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) afirmou que a recusa do governo do Distrito Federal em divulgar o balanço e outros documentos sobre a situação financeira do BRB deixa a sociedade “refém”.



A avaliação foi feita em manifestação ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o governo do DF pedir ao magistrado que obrigue o fundo a conceder um empréstimo de R$ 6,6 bilhões ao estado para “salvar” o BRB. O banco estatal vive uma grave crise devido a perdas provocadas por operações com o Banco Master, investigadas por fraude.

Ao longo da exposição, o FGC diz que não pode ser obrigado a financiar uma operação sobre a qual não tem nenhuma informação. O fundo destaca que, desde que o pedido foi protocolado, vem requerendo ao estado informações complementares, sobretudo os balanços atualizados do banco. O BRB não publicou os resultados de 2025 nem os trimestrais deste ano.

Sem isso, diz, torna-se “impossível” saber se eventual empréstimo poderia recuperar o BRB ou se, em vez disso, “após emprestar bilhões de reais, o FGC ainda não seria chamado a pagar outros bilhões, agora para os credores do banco, em decorrência de sua eventual quebra”. Segundo o documento, a exposição do fundo ao BRB é de R$ 17 bilhões.





“A insistência do autor em recusar não só a entrega dessas informações, mas sua própria publicação, que é uma obrigação legal, suscita dúvidas relevantes, por si só, quanto à viabilidade da operação. Mais que isso, deixa a sociedade, os correntistas e os cidadãos do Distrito Federal reféns de uma situação mantida oculta com o objetivo de forçar a obtenção de um empréstimo e de usá-lo para tentar atribuir uma aparência revigorada a exercícios encerrados antes dele”, diz o FGC na manifestação.

O governo do DF se apoia em um acordo de conciliação celebrado no Supremo com a União para viabilizar o empréstimo - e uma solução para o BRB. Foi pactuado, em maio, que o governo federal iria flexibilizar os limites de operação de crédito do DF, mas não daria aval ao empréstimo. Em vez disso, foi acordado um desenho em que o governo do DF buscaria a garantia de um sindicato de bancos, que, por sua vez, teria uma contragarantia com a verba do ente federativo no Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.

Os bancos, porém, travaram as negociações em meio a dúvidas sobre a constitucionalidade da contragarantia e sobre a viabilidade financeira do BRB. A própria operação é considerada atípica no FGC, uma vez que empréstimos como esse só são concedidos para instituições em crise para viabilizar uma transferência de controle ou saída organizada do mercado.

Veja também