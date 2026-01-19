Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CASO BANCO MASTER

FGC: dos 800 mil credores do Master, 569 mil pedidos de ressarcimento já foram registrados

Segundo o FGC, 377 mil credores já finalizaram o processo de solicitação da garantia e seguiram para a etapa de pagamento

Reportar Erro
Fachada do Banco Master em São Paulo Fachada do Banco Master em São Paulo  - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou, nesta segunda-feira (19), que já registrou cerca de 569 mil pedidos de ressarcimento de credores do Banco Master. O volume representa pouco mais de 70% dos 800 mil investidores que têm o direito à garantia, diante da liquidação extrajudicial da instituição financeira de Daniel Vorcaro.

Segundo o FGC, 377 mil credores já finalizaram o processo de solicitação da garantia e seguiram para a etapa de pagamento, que começa oficialmente nesta segunda-feira.

Em nota, o FGC reforça que muitas pessoas tentaram realizar a validação da biometria utilizando um documento sem CPF, o que gera recusas na avaliação da identidade. O fundo reforça a importância de verificar as orientações corretas no site e no aplicativo do FGC.

Leia também

• Haddad: Galípolo herdou problema do Master da gestão anterior e resolveu com competência

• Fundo Garantidor começa a ressarcir clientes do Master

• Empréstimo do Master a empresa de técnico de time da Índia previa aporte de 90% em fundo da Reag

O processo de reembolso de aplicações em produtos financeiros do Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank começou no último sábado, dois meses após a liquidação do banco.

O valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões, frente a uma liquidez total de R$ 125 bilhões do FGC.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter