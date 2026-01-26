A- A+

CASO MASTER FGC garante ter infraestrutura tecnológica escalável, em meio a pagamento de credores do Master Aviso acontece em meio a reclamações sobre lentidão e instabilidade no aplicativo do Fundo

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) garantiu, em comunicado, que dispõe de infraestrutura tecnológica "escalável" e capaz de absorver o aumento na demanda pelos sistemas. O aviso acontece em meio a reclamações sobre lentidão e instabilidade no aplicativo do Fundo, que desde a semana passada efetua os pagamentos de credores do Banco Master.

Na nota, o FGC informou que as equipes de tecnologia monitoram constantemente os sistemas e pode ampliar o desempenho conforme o uso. No entanto, algumas ocorrências podem ser concluídas mais rapidamente que outras, à medida que os times responsáveis identificam os problemas e buscam as melhores soluções, esclarece o FGC.

"As equipes do FGC e de seus parceiros reforçam o compromisso com a efetivação dos pagamentos de garantias no menor tempo possível, com a devida segurança para os beneficiários da garantia e para o Fundo", ressalta.

O FGC iniciou os reembolsos por aplicações de até R$ 250 mil em CDBs e outros produtos financeiros do Master na semana passada, dois meses após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição de Daniel Vorcaro. Na última sexta-feira, o Fundo revelou já ter pago cerca de R$ 26 bilhões dos R$ 40,6 bilhões a serem desembolsados. Além desse valor, ainda haverá o retorno de R$ 6,3 bilhões de credores do Will Bank, que também faz parte do conglomerado, mas só teve liquidação determinada na última semana.

Veja também