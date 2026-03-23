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BRASIL FGC inicia pagamento de garantia aos credores do Banco Pleno No caso de pessoas jurídicas, o pedido deverá ser concluído pelo site do fundo

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informa que começou nesta segunda-feira, 23, o processo de pagamento de garantia aos credores do Banco Pleno. São 152 mil credores com direito à garantia, somando um valor total de R$ 4,8 bilhões a ser pago pelo fundo.

Segundo a instituição, desde as 10 horas da manhã desta segunda-feira, os depositantes e investidores do banco já podem dar sequência às etapas necessárias para completar o pedido de garantia pelo aplicativo do FGC.

No caso de pessoas jurídicas, o pedido deverá ser concluído pelo site do fundo.





Em nota à imprensa, o FGC informa que a liberação ocorreu nesta segunda-feira porque o liquidante nomeado pelo Banco Central para o caso do Pleno concluiu o processo de consolidação e revisão das informações dos credores da instituição.

O FGC oferece garantia ordinária de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ para investimentos em produtos como conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e LCD, por instituição financeira associada ou conglomerado. Há um teto de R$ 1 milhão para garantias pagas por CPF ou CNPJ a cada período de quatro anos.

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