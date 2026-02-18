FGC já pagou R$ 37,2 bilhões em garantias a credores do Master, 92% do total
Cerca de 84% dos beneficiários elegíveis já receberam os valores devidos
O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) já pagou 92% do volume total das garantias destinadas a credores do Master. Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, até as 10 horas deste dia 18 de fevereiro, o Fundo já havia desembolsado R$ 37,2 bilhões a aproximadamente 653 mil investidores.
Com isso, 84% dos beneficiários elegíveis já receberam os valores devidos.
O FGC também será responsável por conduzir o pagamento de R$ 6,3 bilhões em garantias a credores do Will Bank, que fazia parte do conglomerado, mas teve liquidação extrajudicial decretada apenas em janeiro.
Leia também
• Com liquidação do banco Pleno, FGC vai desembolsar mais R$ 4,9 bilhões a clientes
• Caso Master: Ex-presidente do BRB pede à PF para ser ouvido novamente
• Banco Central já decretou liquidação de 8 instituições financeiras ligadas ao Master
Na última sexta-feira, o Fundo anunciou a antecipação do reembolso a clientes do banco digital com até R$ 1 mil a receber Até agora, R$ 53 milhões foram pagos a 380 mil clientes.
A cifra corresponde a 27% do montante estimado em R$ 200 milhões que deve ser transferido a 6 milhões de pessoas elegíveis à antecipação.
O processo de pagamento aos credores Banco Master, Banco Master de Investimentos e Letsbank está sendo feio pelo aplicativo do FGC.
Já a antecipação referente ao Will Bank ocorre pela plataforma do próprio banco, onde também estão sendo estornados os depósitos em moeda eletrônica.
Nesta quarta-feira pela manhã, o BC também decretou a liquidação do Banco Pleno, que não integrava mais o conglomerado Master.
O FGC estima que, neste caso, ressarcirá R$ 4,9 bilhões a cerca de 160 mil pessoas com depósitos cobertos pelo limite de até R$ 250 mil.