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FGTS FGTS apresenta lucro de R$ 14,7 bilhões em 2025, apontam técnicos do governo Expectativa é dividir com os trabalhadores em agosto, pelo menos, metade do montante

O FGTS apresentou lucro de R$ 14,7 bilhões em 2025, segundo técnicos do governo a par do assunto. O valor exato será divulgado até a próxima semana, quando o governo decidirá o montante a ser distribuído entre os cotistas. No ano passado, foram divididos com 134 milhões de trabalhadores o valor de R$ 12,9 bilhões, o que correspondeu a 95% do lucro auferido em 2024.

Contudo, segundo técnicos a par do assunto, o valor a ser dividido, desta vez, deverá ser inferior por conta das medidas tomadas pelo governo com forte potencial para reduzir as disponibilidades do FGTS. A expectativa é que pelo menos metade seja repartida entre os cotistas.

Entre as medidas que afetam o resultado do FGTS estão o saque residual para trabalhadores demitidos que tinham aderido ao saque aniversário e ficaram com parte do dinheiro preso e o uso de parte do saldo para pagamento de dívidas no programa Desenrola 2.

A estratégia de reter uma parte do lucro teria como objetivo reforçar o patrimônio líquido (PL) do FGTS, que investe em políticas públicas de habitação, como o programa Minha Casa Minha Vida.

Na avaliação de integrantes do Conselho Curador, o patrimônio líquido apurado em 2025, entre R$ 110 bilhões entre R$ 112 bilhões, precisa aumentar, diante do ativo total do Fundo, na casa dos R$ 840 bilhões.

Além disso, a remuneração das contas do FGTS, prevista em lei, de 3% ao ano mais a TR (Taxa Referencial), já cobrirá a inflação registrada no ano passado. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determina que saldo seja corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), no mínimo.

O valor exato a ser distribuído para os trabalhadores terá de ser aprovado pelo Conselho Curador do FGTS no final deste mês. Antes disso, o assunto será discutido no grupo técnico de apoio ao colegiado, com reuniões previstas nesta e na próxima semana.

A Caixa tem até 31 de agosto para fazer o depósito nas contas vinculadas. O crédito é proporcional ao saldo existente em dezembro do ano passado.

O valor creditado é incorporado ao saldo e só poderá ser retirado nas modalidaes previstas em lei, como demissões sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou casos de doenças graves.

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