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Economia FGTS aprova orçamento de R$ 144,5 bilhões para habitação em 2027 Programa Minha Casa Minha Vida receberá R$ 125,5 bilhões, sendo R$ 13 bilhões para subsídio às famílias de baixa renda

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta quinta-feira o orçamento para habitação em 2027 no valor total de R$ 144,5 bilhões, o mesmo volume liberado para este ano. Do total, R$ 125,5 bilhões serão destinados às famílias de baixa renda e R$ 15 bilhões para a classe média do programa Minha Casa, Minha Vida.

O volume de subsídios às famílias de baixa do programa será R$ 13 bilhões. Além disso, a linha pró-cotista, com juros mais baixos no financiamento habitacional para quem tem conta no FGTS, receberá R$ 4 bilhões em 2027.

O colegiado também aprovou os orçamentos plurianuais do FGTS para habitação no período 2028 e 2030. O volume de R$ 125,5 bilhões/ano foi mantido. Já a quantia a ser destinada à classe média no programa Minha Casa Minha Vida cai para R$ 10 bilhões por ano, a partir de 2028.

Para 2027, o FGTS destinará ao todo R$ 169 bilhões às políticas públicas de habitação, saneamento básico, projetos de infraestrutura e saúde. O montante total cai para R$ 163,7 bilhões por ano até 2030.

A redução no orçamento dos próximos exercícios se deve a autorizações de saques especiais, como por exemplo, de resíduos nas contas vinculadas para quem aderiu ao saque aniversário e foi demitido, além de empréstimos para a área de saúde.

O valor destinado pelo FGTS aos programas do governo é apartado das contas individuais dos trabalhadores, originado do lucro anual do Fundo.

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