BRASIL FGTS aprova pausa no pagamento de prestações de inadimplentes no Minha Casa Minha Vida Estimativa é que a suspensão temporária do pagamento das parcelas beneficie 700 mil famílias

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira (25) uma pausa no pagamento das prestações para beneficiários do Minha Casa Minha Vida que estão inadimplentes. A paralisação dos contratos poderá chegar a seis meses.

A medida poderá ser adotada pelos bancos, principalmente a Caixa, que é o principal agente financeiro do programa, até dezembro deste ano.

A estimativa é que a suspensão temporária do pagamento da prestação poderá beneficiar 700 mil famílias. Os valores renegociados serão incorporados ao saldo devedor dos contratos.



O impacto da medida nas contas do FGTS é estimado em R$ 1 bilhão.



A expectativa é que o conselho aprove também ampliação do orçamento do programa, além de mais recursos para a linha Pro-Cotista, de financiamento imobiliário.

