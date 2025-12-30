A- A+

BRASIL FGTS: como usar o valor que estava bloqueado para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário Ao todo, 14,1milhões terão direito a receber. Somados,os depósitos chegam a R$ 7,8 bilhões

Os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que estavam bloqueados para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário começaram a ser pagos ontem para 14,1milhões que têm direito. Somados, os depósitos chegam a R$ 7,8 bilhões. Com a liberação, muitos já estão revendo o planejamento financeiro para o início de 2026, desde o que priorizar no pagamento de dívidas até a busca por melhores investimentos.

Uma medida provisória (MP) publicada pelo governo federal na semana passada instituiu que os pagamentos sejam liberados em duas fases. A primeira será de até R$ 1.800 por conta, limitada ao saldo existente no contrato rescindido. Nessa etapa, a Caixa informou que deverá liberar R$ 3,9 bilhões. A partir de 2 de fevereiro de 2026, começa a segunda etapa que terá pagamentos escalonados do saldo restante (R$ 3,9 bilhões) até 12 de fevereiro.

Têm direito aos valores retidos do FGTS os profissionais que aderiram ao saque-aniversário e tiveram o contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. Mesmo que esteja em um novo vínculo profissional ou tenha migrado para o saque-rescisão, o trabalhador poderá sacar o valor.





Veja abaixo os tipos de rescisão que contemplam a liberação desse pagamento:

Demissão sem justa causa;

Despedida indireta, culpa recíproca ou força maior;

Falência ou falecimento do empregador;

Término normal de contrato por prazo determinado, inclusive temporários;

Suspensão total do trabalho avulso.

Nos casos de rescisão por acordo com o empregador, o profissional poderá sacar 80% do saldo disponível.

Para Pedro Leão Bispo, professor da FGV, a melhor forma de usar esse valor é quitando dívidas. Ele explica que os juros das contas costumam ser maiores do que os rendimentos com aplicações financeiras.

— Se quiser usar bem esse dinheiro, você deve fazer uma lista de quais dívidas têm os maiores juros. A princípio, a resposta é cheque especial e cartão de crédito — recomenda.

Outro ponto a ser priorizado é pagamento integral das dívidas.

— Reduzir apenas parte do débito e continuar pagando juros elevados sobre saldo restante não vale a pena no fim das contas. O ideal é tentar renegociar tudo para se ver livre da dívida — explica Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da FGV.

Na hora de pagar dívidas, Samuel Barros, especialista em Finanças e reitor do Ibmec Rio, complementa dizendo para o consumidor não se esquecer de negociar.

— Muitos bancos topam negociar bastante e retirar multas e juros para garantir o pagamento do principal. Isso também vale para concessionários de serviços públicos.

Reserva financeira

Para Samuel, a principal orientação é evitar decisões impulsivas no uso do valor liberado do FGTS. Segundo ele, o consumidor deve sempre se perguntar se a compra é realmente necessária e evitar decisões imediatas.

— O ideal é nunca comprar na hora. Vale esperar um ou dois dias, comparar preços com concorrentes e negociar. O vendedor costuma apelar para o lado emocional, o que faz parte da estratégia de venda, e o cliente precisa estar atento para não cair nessas investidas — afirma.

Já o especialista Ricardo Teixeira destaca a importância de manter uma reserva para imprevistos.

— É fundamental ter uma reserva de contingência para emergências. Se surgir um problema de saúde, a necessidade de ajudar alguém da família ou qualquer outra situação inesperada, essa poupança ajuda a lidar com o imprevisto sem comprometer o orçamento — explica.

Investimentos

Para quem não tem dívidas, Ricardo Teixeira, da FGV, recomenda que faça investimentos, como Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Tesouro Selic.

— O rendimento que a gente tem no FGTS é sempre relativamente baixo quando comparado com qualquer tipo de negociação financeira que você tenha feito. Se você investir na poupança, você vai ter um rendimento baixo, mas tem segurança e liquidez. Você pode optar também pelo CDB, que é uma opção segura com um rendimento moderada. Na medida que você vai subindo, vai para o Tesouro Selic, que também é uma opção segura do ponto de vista do que vai oferecer e o rendimento está atrelado à Selic (taxa básica de juros).

Como será o pagamento

Os saques serão feitos de forma automática, sem a necessidade de solicitação por parte do trabalhador. A exceção serão casos de bloqueio judicial por pensão alimentícia e trabalhadores avulsos, que precisarão apresentar uma documentação específica nas agências da Caixa.

O pagamento será feito, prioritariamente, por crédito na conta bancária cadastrada no aplicativo FGTS. Segundo o banco, 87% dos trabalhadores já têm contas registradas no app e receberão os valores diretamente, sem precisar ir a uma agência. Para isso, o cadastro bancário precisava estar ativo até 18 de dezembro.

Quem não informou uma conta bancária poderá sacar os valores nos canais físicos da Caixa: agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Os saques podem ser feitos com Cartão Cidadão e senha, e, nos caixas eletrônicos da Caixa, também é possível sacar por biometria ou apenas com a senha cidadão.

Saldo comprometido com antecipação

O saldo retido do FGTS será desbloqueado de forma integral para trabalhadores que tem parte do saldo do fundo comprometido com a antecipação do saque-aniversário, na qual é possível solicitar depósitos antecipados, inclusive de anos futuros, por meio de um empréstimo bancário.

O valor adiantado é quitado com repasses anuais da conta do FGTS do trabalhador para o banco, no mês de seu aniversário.

Vale frisar que os saques não serão liberados para aqueles que têm todo o saldo comprometido com antecipações. Desde novembro, a antecipação de saque-aniversário passou a ter novas regras.

Como consultar se tem direito e o valor a receber

O trabalhador pode verificar se tem direito ao saque e quanto irá receber pelos seguintes canais:

Aplicativo FGTS, na opção “Informações Úteis”;

Telefone 0800 726 0207, opção “ FGTS”;

Agências da Caixa.

No extrato do FGTS, os valores liberados aparecem identificados como “SAQUE DEP 50S” ou “SAQUE DEP 50A”.

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma modalidade opcional do FGTS que permite ao trabalhador retirar, todos os anos, no mês de seu aniversário, uma parte do saldo da conta, acrescida de um valor adicional. Em troca, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total do fundo em caso de demissão sem justa causa, tendo direito apenas à multa rescisória de 40% paga pelo empregador.

É possível solicitar o retorno ao saque-rescisão a qualquer momento (com possibilidade de retirada do saldo total de FGTS em caso de demissão sem justa causa), mas a mudança somente passa a valer após dois anos da data do pedido.

