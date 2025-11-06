A- A+

eletrobras FGTS-Eletrobras: cotistas também serão beneficiados com dividendos da Axia Energia Pagamento de R$ 4,3 bilhões será repassado ao FMP e aumentará o valor das cotas, mas sem liberação para saque imediato

Após divulgar seu balanço do terceiro trimestre, a Axia Energia (antiga Eletrobras) anunciou ontem uma distribuição robusta de dividendos. A companhia aprovou o pagamento de R$ 4,3 bilhões referentes ao período, no qual registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,2 bilhões. O valor será dividido entre todos os acionistas — incluindo os trabalhadores que aplicaram parte do FGTS no Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras (FMP).

O pagamento está marcado para 19 de dezembro de 2025. Os valores por ação serão os seguintes:

R$ 1,58 para ações preferenciais classe A;

R$ 2,08 para ações preferenciais classe B;

R$ 1,89 para ações ordinárias e golden share.

O que é o FMP Eletrobras?

Criado em 2022, durante o processo de privatização da Eletrobras, o Fundo Mútuo de Privatização (FMP) permite que trabalhadores destinem parte do saldo do FGTS para investir em ações de empresas em desestatização. No caso do FMP-Eletrobras, os recursos foram usados para comprar ações da companhia — que recentemente passou a se chamar Axia Energia.

O funcionamento é simples: o trabalhador escolhe aplicar uma parcela do FGTS no fundo, que converte esse valor em ações. Embora continuem sendo contabilizados como FGTS, esses recursos passam a oscilar conforme o mercado, abrindo espaço para ganhos maiores (ou perdas), diferentemente da rentabilidade fixa tradicional do fundo.

Desde sua criação, em junho de 2022, o FMP-Eletrobras acumula rentabilidade de 48,56%, segundo dados da XP Investimentos. O melhor mês do fundo foi agosto de 2025, com alta de 23,90%, e o pior foi fevereiro de 2023, com queda de 15,66%. Na prática, um trabalhador que investiu R$ 1 mil no início teria hoje R$ 1.485,56.

Apesar da valorização, o resgate segue sujeito às regras habituais do FGTS: o dinheiro só pode ser sacado em situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, doença grave ou aposentadoria.

O FMP-Eletrobras recebe dividendos exatamente como qualquer outro acionista. O processo funciona assim:

O fundo soma todas as ações da Axia que possui.

Recebe o dividendo por ação anunciado: (R$ 1,58 por PN A; R$ 2,08 por PN B; R$ 1,89 por ON)

Esse valor entra no patrimônio líquido do fundo.

O cotista vê a cota valorizar, e não recebe o dinheiro diretamente.

Ou seja, os participantes do FMP são beneficiados, porque o dividendo aumenta o valor das cotas. Mas não há depósito em conta: como o recurso faz parte do FGTS, ele permanece bloqueado até que o trabalhador cumpra alguma das condições legais de saque.

