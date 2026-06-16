A- A+

DESENROLA FGTS tem R$ 10,3 mi reservados para o Desenrola; saque potencial é de R$ 3,88 bi até agora Valor autorizado por titular é de R$ 1.000 ou 20% do total dos saldos disponíveis nas contas vinculadas, valendo o que for maior

O Ministério do Trabalho e Emprego informou, nesta terça-feira, 16, durante reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), que há R$ 10,33 milhões já reservados do FGTS para o Novo Desenrola, com o potencial, até agora, de o saque ser de R$ 3,88 bilhões.

De acordo com a pasta, 3,34 milhões de pessoas pediram o uso do recurso para renegociar 7,18 milhões de dívidas com instituições financeiras

Pelas regras em vigor, o FGTS pode ser usado por meio de saque extraordinário durante a vigência do Novo Desenrola para amortização parcial ou liquidação integral de dívidas renegociadas.

O valor autorizado por titular é de R$ 1.000 ou 20% do total dos saldos disponíveis nas contas vinculadas, valendo o que for maior.

Para preservar o fundo, foi estabelecido um teto de uso desses recursos para essa finalidade: o governo estimou um limite de até R$ 8,2 bilhões como medida de segurança para o uso do FGTS nas operações do programa.

Até agora, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, foram 17,09 mil operações com reserva de saldo, totalizando R$ 10,33 milhões reservados, com valor médio por operação de R$ 604,73.

Foram habilitadas pelo FGTS 33 instituições financeiras no âmbito do Desenrola, e esse é o uso atual delas em relação ao fundo:

- NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento: 14.567 operações, R$ 8.280.638,67;

- Banco do Brasil S.A.: 788 operações, R$ 745.269,94;

- Banco Santander (Brasil) S.A.: 745 operações, R$ 560.875,86;

- Caixa Econômica Federal: 367 operações, R$ 376.395,99;

- Banco Digio S.A.: 224 operações, R$ 117.682,10;

- PicPay Bank - Banco Múltiplo S.A.: 223 operações, R$ 154 957,24;

- Banco Inter S.A.: 148 operações, R$ 89.012,24;

- Banco Pan S.A.: 23 operações, R$ 6.984,49.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também