FGTS: trabalhadores poderão acessar ainda nesta sexta-feira aplicativo para saber se têm direito

Os trabalhadores vão poder acessar o aplicativo FGTS no celular ainda nesta sexta-feira (28) para saber se terão direito de sacar o saldo da conta vinculada.



A medida provisória (MP) que autoriza a retirada dos recursos foi publicada em edição extra do Diário Oficial na tarde desta sexta-feira. Segundo a Caixa Econômica Federal, a consulta no aplicativo estará disponível nas próximas horas.

A MP libera os saques para trabalhadores optantes da modalidade de saque aniversário que foram demitidos entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro deste ano e ficaram com o dinheiro retido na conta.

No caso de o trabalhador ter sido recontratado no período, ele precisa observar a conta que recebia depósito da empresa que fez a demissão.

A Caixa começará a efetuar o pagamento no dia 6 de março, liberando até R$ 3 mil. O saldo restante, acima deste valor, o pagamento será feito a partir de 17 de junho.

Segundo o Ministério do Trabalho, a expectativa é injetar R$ 12 bilhões na economia.



Veja o calendário de pagamentos

Início do pagamento da primeira parcela (até R$ 3 mil): 6 de março (quinta-feira)

Pagamento em agência (trabalhadores sem conta cadastrada):

6 de março: nascidos de janeiro a abril;

7 de março: nascidos de maio a agosto;

10 de março: nascidos de setembro a dezembro.

Início do pagamento da segunda parcela (saldo remanescente): 17 de junho (terça-feira)

Pagamento em agência (trabalhadores sem conta cadastrada):

17 de junho: nascidos de janeiro a abril;

18 de junho: nascidos de maio a agosto;

20 de junho: nascidos de setembro a dezembro.

Na primeira fase, serão beneficiados 12 milhões de trabalhadores e liberados R$ 6 bilhões. Na segunda, 774, 7 mil trabalhadores e R$ 6 bilhões.

Após a publicação da MP, trabalhadores optantes ou que vierem a optar pelo saque-aniversário e forem demitidos não poderão acessar o saldo do FGTS, que continuará retido, de acordo com o governo.

De acordo com dados da Caixa, R$ 80,2 bilhões não puderam ser sacados quando da demissão do trabalhador que aderiu ao saque-aniversário. Desses, R$ 38 bilhões seguem retidos pela sistemática na conta de 12,2 milhões.

Desse total, R$ 26 bilhões estão sendo usados como garantia aos bancos em operações de crédito para 9,5 milhões de trabalhadores. E R$ 12 bilhões não estão garantidos aos bancos, somente bloqueados pela modalidade, e agora podem ser sacados.

Quando começam os pagamentos do FGTS?

Os pagamentos começam na quinta-feira, 6 de março, para os trabalhadores que possuem conta cadastrada no aplicativo do FGTS Caixa. Já para aqueles que não têm conta cadastrada, os recursos serão liberados nos dias 6, 7 e 10 de março, conforme o mês de nascimento. A segunda parcela, destinada aos valores superiores a R$ 3.000, será paga nos dias 17, 18 e 20 de junho.

Desde 2020, o saque-aniversário retirou R$ 142 bilhões do FGTS. Desses, aproximadamente 66% foram repassados aos bancos devido à alienação do saldo, enquanto apenas 34% foram pagos diretamente aos trabalhadores.

Atualmente, 37 milhões de trabalhadores com conta ativa no FGTS escolheram o saque-aniversário, e 25 milhões deram seu saldo de FGTS em garantia aos bancos em operações de crédito de antecipação saque-aniversário.

Perguntas e respostas

Quem pode acessar?

Cerca de 12,1 milhões de trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário desde janeiro de 2020 até a data de publicação da MP e foram demitidos, com o saldo do FGTS retido.

Quem não poderá sacar?

Após a publicação da MP, trabalhadores optantes ou que vierem a optar pelo saque-aniversário e forem demitidos não poderão acessar o saldo do FGTS, que permanecerá retido.

Até quando vale a medida?

O benefício é válido para trabalhadores demitidos até a data da publicação da MP. Após essa data, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário não poderão usufruir da medida e seu saldo continuará retido.

O trabalhador que já está em outro emprego pode receber?

Sim, o trabalhador poderá acessar os valores relativos ao vínculo do qual foi demitido, mesmo que já tenha um novo emprego.

Como o trabalhador pode sacar?

Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não tenha conta cadastrada, o trabalhador deve procurar os canais de atendimento da Caixa com seus documentos pessoais.

