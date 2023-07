FGTS vai aumentar em quase R$ 5 bilhões os recursos para financiamento habitacional da classe média

A- A+

Diante da escassez dos recursos da poupança, principal fonte de financiamento habitacional para a classe média, o Conselho Curador do FGTS deve aprovar na próxima semana o aumento de recursos na linha Pró-Cotista em R$ 4,65 bilhões. O orçamento para a modalidade, que está em R$ 6,7 bilhões, chegará a R$ 11,35 bilhões, valor recorde.

A linha é destinada aos trabalhadores que têm conta no FGTS, com taxa de juros de 8,66% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR). O limite do valor do imóvel é de R$ 1,5 milhão. A medida já foi aprovada pelo grupo técnico de apoio ao Conselho Curador, nesta semana.

Ao todo, a ampliação do orçamento do FGTS para habitação chegará a quase R$ 30 bilhões, sendo a maior parte da verba para o programa Minha Casa Minha Vida, sobretudo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A reunião do Conselho Curador está marcada para terça-feira.

