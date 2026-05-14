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ECONOMIA FGTS vai liberar R$ 8,4 bilhões a 10 milhões de trabalhadores; entenda Valor será creditado na conta bancária cadastrada por beneficiários no dia 26

O governo federal informou nesta quinta-feira que vai liberar um adicional de R$ 8,4 bilhões do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário mas foi demitido sem justa causa. De acordo com o Ministério do Trabalho, a medida vai beneficiar 10,5 milhões de trabalhadores.

Terão direito ao benefício os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

Como vai funcionar?

Os valores serão creditados automaticamente na conta corrente de trabalhadores cadastrados no aplicativo, no dia 26.

Os valores libertadores serão parte do montante que estava bloqueado em garantia das operações de antecipação do saque-aniversário.

Quem não possui conta bancária cadastrada no app poderá realizar o saque nos canais físicos de atendimento da Caixa Econômica Federal: casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e agências, até o dia 1º de junho de 2026

Os saques podem ser feitos com o Cartão Cidadão e senha, por biometria ou com senha do cidadão, no caso dos terminais de autoatendimento. Para valores superiores a R$ 3 mil, o saque deverá ser realizado exclusivamente nas agências da Caixa.

“Permanecerão bloqueados apenas os valores vinculados a operações de antecipação do saque-aniversário contratadas junto às instituições financeiras, conforme as condições previstas em cada contrato”, disse o Ministério do Trabalho.

Segundo a pasta, antes do dia 25 de maio, os valores que serão creditados aos trabalhadores deixarão de aparecer no saldo disponível das contas do FGTS, em razão do processamento da operação.

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