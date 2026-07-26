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FGTS Caixa começa a distribuir lucro do FGTS: saiba quem tem direito e como consultar o saldo Conselho Curador aprovou a distribuição de quase a totalidade do ganho do Fundo referente ao ano passado e que será depositado neste ano

A Caixa Econômica Federal já começou a creditar nas contas dos trabalhadores vinculada ao FGTS a distribuição de R$ 12,9 bilhões do lucro auferido pelo Fundo em 2024. A previsão é que até esta segunda-feira todos os cotistas com saldo na conta em 31 de dezembro do ano passado tenham os valores depositados, segundo o banco.

O pagamento pode ser feito até o final de agosto, mas a Caixa decidiu antecipar o crédito, conforme antecipou O Globo.

Em 2024, o FGTS registrou lucro de R$ 13,6 bilhões, puxado pelas operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O valor rateado equivale 95% do resultado do Fundo.

Com o rateio do lucro e os valores normalmente distribuídos pelo fundo, a rentabilidade para os cotistas do FGTS alcançou 6,05%, acima da inflação (IPCA), que ficou em 4,83% no passado. Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no passado, remuneração para os trabalhadores não pode ser inferior à inflação.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou a distribuição. Com isso, as contas do FGTS terão um rendimento de 6,05% para os trabalhadores cotistas. Quer saber o quanto você vai receber?

Quem tem direito?

Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo existente na conta vinculada ao FGTS em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma fatia do lucro. Embora o depósito seja automático, o valor não fica imediatamente disponível para saque. Ele será creditado na conta vinculada ao FGTS e só poderá ser acessado nas situações previstas e escolhidas pelo trabalhador.

Por isso, terá direito a sacar quem decidiu usar o FGTS para compra da casa própria, aderiu à modalidade do saque-aniversário ou foi demitido sem justa causa.

Como saber quanto vou ganhar?

O rendimento de 6,05% incide sobre o saldo que você tinha na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2024. Ou seja, não se trata do valor que você tem atualizado hoje.

Num exemplo simples: Se você tinha R$ 2.000 no FGTS no fim de 2024, deve multiplicar o saldo existente pelo índice de 0,02042919. Ou seja, você receberia R$ 40,86 de lucro e esse valor seria o adicionado ao seu saldo do FGTS.

Como consultar seu saldo do FGTS

Para saber quanto você tinha no FGTS em dezembro de 2024 e simular o valor do rendimento, acompanhe o passo a baixo a seguir sobre como consultar seu saldo.

Você pode acessar o seu saldo do FGTS pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa, além das opções por telefone (ligando para a Central de Atendimento Caixa Cidadão no número 0800 726 0207) ou até mesmo por SMS, caso você tenha autorizado pelo app que a Caixa te mande mensagens para manter-se informado sobre a regularidade dos depósitos.

Pelo aplicativo FGTS (Caixa):

Baixe o aplicativo "FGTS" na Play Store (Android) ou App Store (iOS).

Faça login com sua senha cadastrada.

Clique em "Resumo do Seu FGTS".

Na tela seguinte, será possível visualizar o histórico completo de depósitos, saques e rendimentos.

Role até encontrar o mês de dezembro de 2024.

Anote o saldo parcial na data de 31/12/2024. Caso necessário, o extrato pode ser salvo em PDF ou impresso.

O valor selecionado será usado para calcular quanto você vai ganhar com a distribuição de lucros.

Consulta pelo Site da Caixa:

Acesse o site oficial da Caixa (www.caixa.gov.br);

Clique em "Acessar FGTS" e faça login com CPF e senha;

No menu, selecione a opção "Meu FGTS" para visualizar saldo e extrato.

Consulta presencial

Para quem preferir, é possível comparecer a uma agência da Caixa com documento de identidade e CPF para obter informações detalhadas sobre o saldo e o extrato do FGTS.

Como funciona o saque-aniversário

Os ganhos auferidos na rentabilidade do FGTS só poderão ser usados pelo trabalhador caso ele faça um saque do Fundo — se for demitido sem justa causa, usar o recurso para compra da casa própria ou tiver doenças graves, por exemplo.

Mas, quem aderiu à modalidade de saque-aniversário do FGTS, vai sacar uma quantia maior no seu próximo resgate. Lançado em 2020, o saque-aniversário prevê que o trabalhador retire uma parcela do seu Fundo, seguindo uma escala.

Para saldos de valores menores, de até R$ 500, o trabalhador consegue resgatar metade do total depositado em sua conta. Se o valor do saldo for maior, a parcela passível de resgate é menor. Faça, abaixo, uma simulação:

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