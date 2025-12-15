FGV: alimentos caem, mas passagem aérea e energia sustentam inflação ao consumidor no IGP-10
No ranking de principais alívios em dezembro figuraram o tomate (-17,43%), leite longa vida (-5,60%), perfume (-4,03%), aparelho telefônico celular (-1,46%) e móveis para residência (-1,16%)
As altas de 15,57% na passagem aérea e de 1,99% na energia elétrica residencial ajudaram a sustentar a inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em dezembro, a despeito do recuo nos preços dos alimentos, informou nesta segunda-feira, 15, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) passou de uma alta de 0,21% em novembro para uma elevação de 0,21% em dezembro.
No ranking de principais alívios em dezembro figuraram o tomate (-17,43%), leite longa vida (-5,60%), perfume (-4,03%), aparelho telefônico celular (-1,46%) e móveis para residência (-1,16%). Na direção oposta, houve pressão da passagem aérea (15,57%), tarifa de eletricidade residencial (1,99%), refeições em bares e restaurantes (0,72%), aluguel residencial (0,55%) e plano e seguro de saúde (0,44%).
Leia também
• Alckmin diz que taxa de juro de 15% já tem condições de cair com inflação em queda e dólar em baixa
• Alckmin: País tem cenário de copo meio cheio, inflação em queda, e meio vazio, juros altíssimos
• Fed está sem cumprir meta de inflação dos EUA há cinco anos, afirma dirigente
Em relação ao mês anterior, três das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais elevadas: Educação, Leitura e Recreação (de 0,41% em novembro para 1,86% em dezembro), Habitação (de -0,16% para 0,28%) e Transportes (de 0,13% para 0,23%).
As taxas foram mais baixas nos grupos Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,67% para 0,16%), Alimentação (de 0,13% para -0,19%), Vestuário (de 0,37% para -1,30%), Despesas Diversas (de 0,76% para 0,00%) e Comunicação (de 0,11% para 0,10%).