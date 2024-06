A- A+

pesquisa FGV: aumentos de Auxílio Brasil e Bolsa Família tirou 18 milhões da pobreza entre 2021 e 2023 Pesquisa foi feita pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, do Ibre/FGV

Os aumentos dos valores pagos no programa Auxílio Brasil e posteriormente do Bolsa Família, a partir de 2022, provavelmente foram responsáveis por retirar quase 18 milhões de pessoas da linha da pobreza.

Essa é a conclusão de uma pesquisa do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).





"Entre 2012 e 2019, em um período caracterizado por uma importante recessão e anos de baixo crescimento, apenas as regiões Nordeste e Sul reduziram o número de pessoas em situação de pobreza", diz o estudo.

"Após 2021, as mudanças nas políticas de transferência de renda permitiram o esboço de uma tendência acentuada de redução de pobreza e extrema pobreza."



Com base em dados da Pnad Contínua, os pesquisadores Flávio Ataliba, João Mario de França, Vitor Hugo Miro e Arnaldo Santos concluem que, de 2012 a 2019, só 355 mil pessoas deixaram a linha da pobreza - uma baixa de 0,5%.

De 2021 a 2023, 17,979 milhões de pessoas deixaram essa faixa, uma redução de 22,9%.



Está em "situação de pobreza" quem ganha menos de US$ 6,85 ao dia, conforme a definição do Banco Mundial usada no estudo.



Os pesquisadores concluem ainda que, de 2021 a 2023, 9,672 milhões de pessoas deixaram a linha da extrema pobreza, em que são contabilizados aqueles que recebem menos de US$ 2,15 por dia Foi uma baixa de 50,4%.

De 2012 a 2019, o total de pessoas em situação de extrema pobreza passou de 13 milhões para quase 15,5 milhões, uma alta de 18%.



Regiões

Considerando apenas a região Nordeste, os pesquisadores calculam que as maiores reduções da pobreza entre 2021 e 2023 ocorreram em Alagoas (-23%) e no Maranhão (-19,5%).



As menores baixas foram no Ceará (-10,3%) e no Piauí (-12,1%).

