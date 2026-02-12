A- A+

economia FGV: clima econômico da América Latina sobe 1,7 ponto no 4º tri; Brasil avança 21,9 pontos ICE permanece na zona desfavorável (abaixo de 100 pontos)

O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina cresceu 1,7 ponto na passagem do terceiro trimestre para o quarto de 2025, para o patamar 88,5 pontos, apontou o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O Indicador de Clima Econômico (ICE) do Brasil saltou 21,9 pontos entre o terceiro e o quarto trimestre de 2025, para 88,0 pontos.

"Em 2025, o indicador (ICE da América Latina) expandiu 10,6 pontos, consolidando uma retomada do clima econômico regional durante o ano", apontou a FGV, no relatório da Sondagem da América Latina. "Ao contrário do ocorrido nos trimestres anteriores, a recuperação do clima econômico regional parece ter se concentrado em um número reduzido de países. Destaque, se olharmos para as principais economias da região, para a vigorosa retomada do ICE no Brasil (+21,9 pontos, para 88,0)."

No ICE da América Latina, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 3,2 pontos na passagem do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2025, para 84,2 pontos. O Índice de Expectativas (IE) cresceu 0,2 ponto, para 92,9 pontos.

No ICE do Brasil, o ISA avançou 27,8 pontos, para 111,1 pontos, enquanto o IE aumentou 16,7 pontos, para 66,7 pontos.

"A despeito da retomada brasileira, é seguro dizer que a avaliação regional é de uma conjuntura econômica desafiadora", ponderou a FGV.

Veja também