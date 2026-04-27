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Índice de Confiança da Construção FGV: Confiança da Construção recua 1 ponto em abril, a 92,6 pontos, a menor desde março de 2022 "Otimismo captado no primeiro trimestre do ano não se sustentou", destacou em nota a coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, Ana Maria Castelo

O Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 1 ponto em abril, para 92,6 pontos, informou nesta segunda-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). É o menor nível para o índice desde março de 2022 (93,4 pontos), também segundo a FGV. Pela média móvel trimestral, o ICST acumulou queda de 0,4 ponto.

"O otimismo captado no primeiro trimestre do ano não se sustentou. Além da já recorrente dificuldade com a falta de trabalhadores, as obras começam a sofrer os efeitos da alta dos insumos, reflexo da guerra no Oriente Médio", destacou em nota a coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, Ana Maria Castelo.

Ela destaca que a preocupação de empresas do setor está relacionada ao fato de que as obras de infraestrutura incluídas em programas como o Minha Casa Minha Vida não terem cláusula de reajuste, podendo haver aumento da demanda de reequilíbrio econômico em muitos contratos, em virtude do aumento do preço dos insumos por conta da guerra. "A extensão do conflito pode, em última instância, afetar o ritmo de obras", salienta.

Nesta leitura do ICST, o índice de situação atual dos negócios caiu 1,7 ponto, a 91,7 pontos, o menor nível desde fevereiro de 2022. Já o índice de expectativas recuou 0,3 pontos na margem, a 93,7 pontos.

Entre os componentes do índice de expectativas, o indicador de demanda para os próximos três meses recuou 2 pontos, chegando a 94,9 pontos, enquanto o indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses avançou 1,4 ponto, para 92,4 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da construção avançou 0,2 ponto porcentual, atingindo 77,8% em abril.

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