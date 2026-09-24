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confiança FGV: confiança do consumidor cai 0,5 ponto em setembro ante agosto, para 84,2 pontos De acordo com o FGV/Ibre, o recuo sinaliza piora das expectativas sobre o futuro e melhora na percepção sobre o presente

A confiança do consumidor caiu 0,5 ponto em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, para 84,2 pontos, o menor nível desde novembro de 2022 (83,5 pontos), informou nesta quinta-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). O resultado representa a quinta queda mensal consecutiva.

De acordo com o FGV/Ibre, o recuo sinaliza piora das expectativas sobre o futuro e melhora na percepção sobre o presente.

Segundo Rodolpho Tobler, economista da FGV/Ibre, o resultado foi atenuado por uma recuperação da confiança dos consumidores de renda mais baixa, especialmente no quesito sobre situação financeira futura, possivelmente relacionada ao reajuste de valores de benefícios sociais.

O economista avalia que o movimento recente dificulta imaginar uma retomada da confiança nos próximos meses, dado que as condições financeiras seguem apertadas, com alto endividamento e inadimplência.

Na média móvel trimestral, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) cedeu 1,5 ponto, para 85,7 pontos.

Em setembro, a queda do ICC foi puxada por ambos os grandes componentes do indicador. O Índice de Expectativas (IE) recuou 0,9 ponto, para 85,2 pontos, menor patamar desde maio de 2022 (84,0 pontos). Já o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 0,2 ponto, para 84 pontos.

Entre os itens de expectativas, o maior recuo veio do indicador de compras previstas de bens duráveis, que caiu 2,4 pontos, para 72,3 pontos.

Também houve piora na situação econômica local futura, que recuou 1,3 ponto, para 102 pontos, alcançando o menor nível desde agosto de 2025 (97,3 pontos).

No bloco de avaliação do presente, o indicador de situação financeira atual da família subiu 0,1 ponto, para 74,4 pontos, enquanto a leitura sobre a situação econômica local atual subiu 0,4 ponto, para 94 pontos.

A sondagem do consumidor coletou entrevistas entre 1º e 21 de setembro.

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