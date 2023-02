A- A+

renda FGV divulga lista das capitais mais ricas do país; Recife está fora do top 10 Pesquisa usa Imposto de Renda para fazer ranking

Com renda de R$ 4.215 por habitante, Florianópolis é a capital brasileira mais rica do país desde 2019. É o que aponta o estudo da FGV Social sobre os dados de rendimentos declarados no Imposto de Renda divididos pelo total da população.

A pesquisa mostrou onde a renda média da população é mais alta e mais baixa.

Ranking das capitais do país:

Florianópolis (R$ 4.215)

Porto Alegre (R$ 3.775)

Vitória (R$ 3736);

São Paulo (R$ 3.542)

Curitiba (R$ 3.427)

Brasília (R$ 3.148)

Belo Horizonte (R$ 2.952)

Rio de Janeiro (R$ 2.947)

Cuiabá (R$ 2.428)

Goiânia (R$ 2.279)

Recife (R$ 2.051)

São Paulo, que ocupava a segunda posição em 2019, cai para quarta em 2020 e foi ultrapassada por Porto Alegre, que passa a ser a segunda mais rica e Vitória a terceira.

Veja também

Piso nacional Profissionais da enfermagem protestam, no Recife, por implantação do piso salarial