A- A+

O bairro mais rico do país fica no Distrito Federal. É o Lago Sul, onde a renda média da população é de R$ 23.241, três vezes maior que o rendimento da cidade mais abastada, que fica em Nova Lima, em Minas Gerais, de acordo com o estudo da FGV Social. No Mapa da Riqueza, as cidades ligadas à mineração e ao agronegócio se mantiveram no topo do ranking de renda, montado pelo economista Marcelo Neri.

No Lago Sul, chama a atenção o peso do funcionalismo público para a renda média da região.

_ Ao se colocar os mais ricos no mapa, além da reforma tributária, outra reforma importante é a administrativa. No Lago Sul, no Distrito Federal, com a maior renda e maior riqueza _ diz Neri.

Entre as cidades, Nova Lima se destaca como a primeira do ranking, que já era o mais rico, mas ficou mais distante do segundo colocado que é Santana do Parnaíba, em São Paulo. Os ganhos médios ficaram em R$ 8.897, 53% mais alto que os R$ 5.791 da cidade paulista

_ Mas nada que se compare ao Lago Sul. O município foi beneficiado pela alta do preço das commodities, é considerada a capital da mineração.

Outras cidades que não são potências industriais aparecem entre as mais ricas, em razão da boa qualidade de vida, que atrai as famílias mais abastadas, pela análise feita pelo economista. Exemplos são Florianópolis, Niterói, Santos, que estão entre as cidades onde a população ganha em média mais.

_Há dois componentes nesse ranking dos mais ricos, um é produtivo, como Nova Lima, e a agropecuária que cresceu na pandemia e outro, como Santana do Parnaíba (SP), com atrativos de qualidade de vida. As pessoas mais ricas escolhem morar nesses condomínios de luxo, mais aprazíveis.

Veja também

Mapa da Riqueza Classe média perdeu mais renda na pandemia, diz estudo; veja cidades e estados mais ricos