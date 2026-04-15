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Índice Geral de Preços FGV: IGP-10 de abril sobe 2,94% ante queda de 0,24% em março Resultado ficou acima do teto das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 2,73%

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) saltou 2,94% em abril, após queda de 0,24% em março, divulgou nesta quarta-feira (15) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O avanço da inflação em abril foi decorrente de reflexos diretos e indiretos da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, apontou a FGV.

O resultado ficou acima do teto das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 2,73%, cujo piso era alta de 1,00%, com mediana positiva de 1,38%.

O IGP-10 acumulou valorização de 2,57% no ano e aumento de 0,56% em 12 meses.

Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) avançou 3,81% em abril, ante recuo de 0,39% em março. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) subiu 0,88% em abril, depois de um aumento de 0,03% em março. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) teve incremento de 0,88% em abril, após 0,29% em março.

"A expressiva alta de 3,81% nos preços ao produtor decorre dos desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Seus efeitos extrapolam os derivados de petróleo e atingem insumos relevantes de diversos setores da economia, como o ácido sulfúrico e os adubos ou fertilizantes, cujos preços registraram elevações de 29% e 6,8%, respectivamente. Além disso, fatores sazonais também pressionaram o setor agropecuário, com o tomate apresentando aumento em torno de 20%, tanto no IPA quanto no IPC", justificou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Conforme o economista, os preços ao consumidor, acompanhando a tendência observada no IPA, também sofreram impacto do conflito, com destaque para a gasolina como principal influência. "De forma semelhante, os custos da construção em março refletiram de maneira significativa os reajustes dos combustíveis e derivados de petróleo, os quais afetaram indiretamente os preços de produtos com elevado consumo de transporte, como cimento, massa de concreto e bloco de concreto."

O período de coleta de preços para o índice de abril foi de 11 de março a 10 de abril.



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