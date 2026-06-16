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Índice Geral de Preços FGV: IGP-10 de junho cai 0,30%, ante alta de 0,89% em maio, e fica perto do piso das projeções Período de coleta de preços para o índice de junho foi de 11 de maio a 10 de junho

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) caiu 0,30% em junho, após alta de 0,89% em maio, divulgou nesta terça-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou próximo ao piso das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam desde uma queda de 0,35% a uma alta de 0,92%, com mediana positiva de 0,54%.

O IGP-10 acumulou alta de 3,16% no ano e aumento de 2,15% em 12 meses.

Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) recuou 0,71% em junho, ante aumento de 0,95% em maio. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) subiu 0,56% em junho, depois de um aumento de 0,68% em maio. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) avançou 0,92% em junho, ante alta de 0,86% em maio.

O período de coleta de preços para o índice de junho foi de 11 de maio a 10 de junho.

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