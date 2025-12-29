A- A+

MERCADO FGV: IGP-M recua 0,01% em dezembro e encerra 2025 com queda de 1,05%, menor taxa desde 2023 Em 2024, o índice acumulou alta de 6,54%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou ligeira queda de 0,01% em dezembro, após ter subido 0,27% em novembro, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A variação no mês ficou abaixo do intervalo das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que ia de alta de 0,04% a avanço de 0,30% para o mês, com mediana de 0,17%.

Com esses resultado, o IGP-M encerrou 2025 com uma queda acumulada de 1,05%, menor taxa desde 2023, quando houve queda de 3,18%. Em 2024, o índice acumulou alta de 6,54%.

Em dezembro, segundo FGV, todos os componentes do IGP-M perderam força: o Índice de Preços ao Produtor Amplo - Mercado (IPA-M) recuou 0,12%, revertendo a alta de 0,27% registrada em novembro; o Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,21%, após marcar 0,28% no mês anterior; e o Índice de Preços ao Consumidor -Mercado (IPC-M) arrefeceu para 0,24%, ligeiramente abaixo da variação positiva de 0,25% verificada em novembro.

